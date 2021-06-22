Walkr: Fitness Space Adventure для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.11.0.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Fourdesire Co., Ltd.
|Категории:
|Здоровье - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 492 | Статистика
|Размер:
|124,62 Мб
|СКАЧАТЬ
Walkr: Fitness Space Adventure — увлекательная игра, которая придется по душе всем кто любит вести активный образ жизни и обожает прогулки по городу. Помогите небольшому космическому кораблю исследовать огромную вселенную, используя вашу энергию для открытия новых планет. Чем больше шагов вы пройдете, тем дальше пролетит космический корабль, и тем дальше вы сможете исследовать вселенную.
Каждый ваш шаг будет преобразован в энергию, необходимую для открытия планет, создания космической еды, открытия редких элементов и исследования неограниченного количества миров. Постройте свою собственную галактику и посетите галактики своих друзей. Доступно более 50 планет для исследования и 30 неповторимых достижений.
Особенности приложения:
- более 30 целей, которые помогут сформировать полезные привычки;
- возможность построить собственную галактику, открыть новые миры и исследовать просторы космоса;
- помогайте милым и забавным существам из разных уголков вселенной добраться домой;
- большое количество космических кораблей (ракета, шаттл, звездолет и др.);
- доступно множество занятий: исследование новых существ, метеоритов, астероидов и комет, колонизация целых звездных систем и планет;
- возможность пригласить друзей на роль второго пилота и получайте дополнительную энергию от прогулок;
- присоединяйтесь к флоту или другим капитанам, чтобы получить еще больше ценных наград;
- делитесь энергией с друзьями и разблокируйте удивительные миры;
- соревнуйтесь с друзьями в Лиге кометы или Галактической лиге и развивайтесь вместе.
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Отзывы о программе Walkr: Fitness Space Adventure
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