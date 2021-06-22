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Walkr: Fitness Space Adventure для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.11.0.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Здоровье - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 492 | Статистика
Размер:124,62 Мб
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Walkr: Fitness Space Adventure — увлекательная игра, которая придется по душе всем кто любит вести активный образ жизни и обожает прогулки по городу. Помогите небольшому космическому кораблю исследовать огромную вселенную, используя вашу энергию для открытия новых планет. Чем больше шагов вы пройдете, тем дальше пролетит космический корабль, и тем дальше вы сможете исследовать вселенную.

Каждый ваш шаг будет преобразован в энергию, необходимую для открытия планет, создания космической еды, открытия редких элементов и исследования неограниченного количества миров. Постройте свою собственную галактику и посетите галактики своих друзей. Доступно более 50 планет для исследования и 30 неповторимых достижений.

Особенности приложения:

  • более 30 целей, которые помогут сформировать полезные привычки;
  • возможность построить собственную галактику, открыть новые миры и исследовать просторы космоса;
  • помогайте милым и забавным существам из разных уголков вселенной добраться домой;
  • большое количество космических кораблей (ракета, шаттл, звездолет и др.);
  • доступно множество занятий: исследование новых существ, метеоритов, астероидов и комет, колонизация целых звездных систем и планет;
  • возможность пригласить друзей на роль второго пилота и получайте дополнительную энергию от прогулок;
  • присоединяйтесь к флоту или другим капитанам, чтобы получить еще больше ценных наград;
  • делитесь энергией с друзьями и разблокируйте удивительные миры;
  • соревнуйтесь с друзьями в Лиге кометы или Галактической лиге и развивайтесь вместе.
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