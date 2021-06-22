Walkr: Fitness Space Adventure — увлекательная игра, которая придется по душе всем кто любит вести активный образ жизни и обожает прогулки по городу. Помогите небольшому космическому кораблю исследовать огромную вселенную, используя вашу энергию для открытия новых планет. Чем больше шагов вы пройдете, тем дальше пролетит космический корабль, и тем дальше вы сможете исследовать вселенную.

Каждый ваш шаг будет преобразован в энергию, необходимую для открытия планет, создания космической еды, открытия редких элементов и исследования неограниченного количества миров. Постройте свою собственную галактику и посетите галактики своих друзей. Доступно более 50 планет для исследования и 30 неповторимых достижений.

Особенности приложения: