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Крестики-нолики для Android

Крестики-нолики 100.0.62 для Android

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Описание Крестики-нолики 100.0.62 для AndroidОписание   Скачать Крестики-нолики 100.0.62 для AndroidСКАЧАТЬ (5,1 Мб) Скриншоты Крестики-нолики 100.0.62 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Крестики-нолики 100.0.62 для AndroidСтатистика   Отзывы о Крестики-нолики 100.0.62 для AndroidОтзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Крестики-нолики — симпатичный вариант игры, в которой нужно выстроить горизонтальную, вертикальную или диагональную линию из трех крестиков или ноликов.

При этом нужно не дать сделать то же самое вашему сопернику. А соперником может выступать как компьютер, так и второй человек. В игре четыре уровня сложности, ведется статистика по каждому уровню сложности.

Если надоел внешний вид, всегда можно использовать другие скины, представленные в приложении. 

Скриншоты Крестики-нолики:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 7 762
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические

Отзывы о программе Крестики-нолики

Admin

Отзывов о программе Крестики-нолики 100.0.62 для Android пока нет, можете добавить...

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