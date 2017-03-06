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Убийца Муравьев для Android

Убийца Муравьев 8.31 для Android

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Описание Убийца Муравьев 8.31 для AndroidОписание   Скачать Убийца Муравьев 8.31 для AndroidСКАЧАТЬ (13,9 Мб) Скриншоты Убийца Муравьев 8.31 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Убийца Муравьев 8.31 для AndroidСтатистика   Отзывы о Убийца Муравьев 8.31 для AndroidОтзывы (2)  
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4.43 из 5, всего оценок - 63
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Убийца Муравьев - забавная аркада в которой пользователю предстоит бороться с нашествием различных насекомых (муравьев, мух, мокриц и прочей нечисти), пресекая их попытки пересечь стол. Насекомые постоянно меняют тактику и скорость, и не смотря на огромные потери целенаправленно пытаются пробиться к заветной цели.

За каждое пропущенное насекомое отнимается жизнь, за убитых начисляются очки. Следует быть очень внимательным и в азарте не раздавить пчел, которые периодически появляются в движущейся массе.

Скриншоты Убийца Муравьев:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 19 597
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Убийца Муравьев

сергей про Убийца Муравьев Лучшие игры 5.6 для Android [10-01-2014]

Реклама выскакивает когда ты проиграл.во время игры ещё нет.игра норм
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Дмитрий про Ant Smasher (Убийца Муравьев) 4.6 для Android [31-10-2013]

Реклама других игр закрывает половину экрана!Дебилы так делают,что ли?
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