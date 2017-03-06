Убийца Муравьев - забавная аркада в которой пользователю предстоит бороться с нашествием различных насекомых (муравьев, мух, мокриц и прочей нечисти), пресекая их попытки пересечь стол. Насекомые постоянно меняют тактику и скорость, и не смотря на огромные потери целенаправленно пытаются пробиться к заветной цели.

За каждое пропущенное насекомое отнимается жизнь, за убитых начисляются очки. Следует быть очень внимательным и в азарте не раздавить пчел, которые периодически появляются в движущейся массе.