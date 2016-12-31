Длинные нарды 5.04 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 13,43 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (35) Оцените программу!

4.19 из 5, всего оценок - 108 Рейтинг программы - 4.19 из 5

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5 Длинные нарды – отличная реализация старинной настольной игры в длинные нарды, в которой можно сражаться как против искусственного интеллекта, так и против других игроков (также доступны режимы игры по Bluetooth и по сети Интернет). Можно выбирать цвет фишек, доступны всплывающие сообщения, подсветка возможных ходов и ручной поворот экрана. Присутствует возможность восстановить игру, если произошел обрыв связи. Соревнуйтесь с игроками со всего мира и попытайтесь войти в список лучших игроков. Во время игры по сети, не оскорбляйте своих соперников, так как за это предусмотрен бан. Что нового в Длинные нарды 5.04 для Android?

ФИКС для андроид 6+: настройки - приложения - длинные нарды - разрешения - память - включить.

Улучшена стабильность.

Новые смайлы.

Исправлен ряд ошибок и проблем.

Исправлены ошибки.

Добавлены новые лиги и отличительные знаки. Скриншоты Длинные нарды: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 8 / 99 175 Разработчик AAStudio Последнее обновление 31.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Настольные - Логические Отзывы о программе Длинные нарды ZDAVAISY ник в игре Игра пойдёт бывает тебе прёт бывает сопернику 50%:50% но зато какой разработчик охуелый заходит в чат и пишите мне мол все пох кому не нравится пошли нах, нытики, он виделити устал объяснять что у него все честно а нечего что люди ему бабки в клюве носят, набрал в модераторы походу одну родню они творят что хотят а ты у них даже спросить за это не можешь сразу бан без разговоров и пишут нам все пох жалуетесь разработчику так я попробовал ему написать и скриншот отправлял а он один хрен их выгораживает мол вы правила нарушаете, короче не тратьте свое время на этих......................

| | Ответить Александра Знаете такое ощущение что есть чит коды. Всю игру лидируешь, перекрываешь и начинается...сопернику выпадают ровно такие ходы какие ему нужно и он вылазиет, заходит позже, но быстрее скидывает потому что куши прут. Или такое осталось скинуть 2 фишки а сопернику 4 и ему выпадает куш и так уже 5 раз подряд. Дебильная игра, играют нечестно в этом я уверена. И это не все такие дурацкие случаи...

| | Ответить Александр ник в игре SanS Игра супер но из за вашего бездействия она просто взрывает нервы!Я не раз оставлял притензии с телефона!Оснавная притензия это то что многие побеги а это 70% моих поражений не являются побегами!!!Я уже не раз об этом писал в мобильной версии!Сегодня опять я играл с двумя игроками и вместо того что бы я поставил кокс на который я вел игрока у меня просто слетела игра и я получил побег!Причём тут же я стал жать на иконку востановить игру а мне в ответ(Не хаконченных рейтинговых игр не надено!) Я лупил раз по 30-40 но ответ один и тот же!Что за хрень творится!7Когда вы на конеч то решите эти проблеммы!?Почему вы заставляете нас игроков нервничать!?Многим игрокам я во время игры в чате оставляю запись что мол я содил а у меня время убывает!Хотя ход сделан и написано(Идёт отправка хода) или (Ожидается ход противника)Хочется ругаться матом!Вспоминаешь все,что знаешь и не знаешь!Сегодняшние игры в 2:39 и в 2:40!Посмотрите по отчётам!Я не навижу кросать игру!И презираю тех кто сбегает!Не умеешь играть нехрен тогда это делать!Аесли проигрываешь будь добр это принять!Посмотрите отчеты по играм!Я уверен что система выдаст вам все ошибки и сбои!Не разу вы ещё мне не сказали мол извините проблему решим а ваши игры которые закончились поражением не по вашей вине будут анулированы или дана возможнасть их переиграть!Хочется подать просто на вас в суд за бездействие и издевательство!В прочем я уже подумываю о том что бы собрать добрую кучу недовольных и заняться тем что бы вы в конце концов ответили перед намии перед законом!Ато ак то просто по свински вы себя ведёте по отношению к нам игрокам!Жду от вас ответ!Моя почта sagan080@mail.ru

| | Ответить D Александр ник в игре SanS Ровно такая же история)

Пытался поговорить с модертором на эту тему - получил бан )) причем говорил с ним вежливо, а он именно хамил ) И появилась приписка у них: "обсуждение работы карается вечным баном" ))) ВСЕ. Теперь у низ так, не устраивает что то в игре: не играй или молчи или вечный бан )) три варианта...

редкие моральные сидят.

| | Ответить Виктор Что тут непонятного,эта игра на комьюторе в нарды, хотя бы любые игры - это выкачать у игроков деньги.Проиграл, купи бонусы,они дарят бонусы и тут тебе проигрыш дают. Сначала дают выиграть, а потом одни поражения, некоторые в азарт входят, играют сломя голову.Как говорят в народе,на чужой беде счатье не построишь, за их обман бог их сильно карает, мне их не жалко. Лучше играть с напарником за столом и бутылочку распивать, не за комьютором.

| 1 | Ответить Денис Мне интересно, отчего зависит что тебе выпадет, бывает несколько раз в день играю и противнику куши валят, а мне так выпадает, что меня просто блокирует у себя на поле и как специально суко, сколько надо столько и выпадет чтобы в жопе остаться... Пи.орство какое то, а не игра...

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