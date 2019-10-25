Точки Онлайн - логическая настольная игра с красивой графикой в тетрадочном стиле, что придаёт игре оригинальность и незабываемую атмосферу. Можно играть с соперниками со всего мира благодаря онлайн мультиплееру, против компьютера, а также сразиться с другом на одном мобильном устройстве или по Bluetooth.

Цель игры — окружить как можно больше точек противника. Для этого соперники по очереди ставят точки на пересечении линий листа в клетку, каждый своим цветом. Окружение должно быть построено так, чтобы расстояние между точками составляло не более одной клетки — по горизонтали, вертикали или по диагонали. Партия заканчивается, когда не осталось свободных мест, по взаимному согласию игроков, либо когда один из игроков сдался.

Особенности игры: