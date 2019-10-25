Точки Онлайн

Длинные нарды 5.65 для Android
Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом», с друзьями на одном устройстве или с другими игроками по сети/Bluetooth. В
Zilch Lite 1.3.5 для Android
Zilch - интересная игра в кости. Выбрасывая шесть костей, необходимо набирать различные комбинации, которые приносят разное количество очей. Выигрывает тот, кто
Пятнашки 1.1 для Android
Пятнашки - классическая логическая игра для коммуникаторов, работающих под управлением ОС Google Android. Доступны три уровня сложности
Пятнашки ПЛЮС 1.0.8 для Android
Пятнашки ПЛЮС - классическая игра для Android-смартфонов и планшетов, которая кроме привычных вариантов предлагает красочные и веселые режимы
250+ Solitaire Collection 4.8.0 для Android
250+ Solitaire Collection – отличный набор пасьянсов на любой вкус. В игре присутствуют практически все популярные пасьянсы, включая Свободную ячейку, Косынку,
Нарды Онлайн 1.1.9 для Android
Онлайн версия популярной настольной игры, в которою по сети могут играть два человека в режиме реального времени. Присутствует возможность играть как в короткие, так