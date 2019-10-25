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Точки Онлайн для Android

Точки Онлайн 1.0.5 для Android

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Описание Точки Онлайн 1.0.5 для AndroidОписание   Скачать Точки Онлайн 1.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (10,33 Мб) Скриншоты Точки Онлайн 1.0.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Точки Онлайн 1.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Точки Онлайн 1.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Точки Онлайн - логическая настольная игра с красивой графикой в тетрадочном стиле, что придаёт игре оригинальность и незабываемую атмосферу. Можно играть с соперниками со всего мира благодаря онлайн мультиплееру, против компьютера, а также сразиться с другом на одном мобильном устройстве или по Bluetooth.

Цель игры — окружить как можно больше точек противника. Для этого соперники по очереди ставят точки на пересечении линий листа в клетку, каждый своим цветом. Окружение должно быть построено так, чтобы расстояние между точками составляло не более одной клетки — по горизонтали, вертикали или по диагонали. Партия заканчивается, когда не осталось свободных мест, по взаимному согласию игроков, либо когда один из игроков сдался.

Особенности игры:

  • Возможность играть с соперниками со всего мира через интернет.
  • Возможность выбрать подходящий уровень сложности и попробовать победить Андроида.
  • Играйте с друзьями, коллегами или просто знакомыми по Bluetooth.
  • Режим "2 игрока на одном телефоне".
  • Различные достижения.
  • Глобальная таблица лидеров. Стань лучшим игроком «Точек» одерживая победы в онлайн играх!
Точки Онлайн
Точки Онлайн
Точки Онлайн
Точки Онлайн
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыНастольные
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Отзывы о программе Точки Онлайн

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