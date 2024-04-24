Go Free - одна из древнейших настольных логических игр теперь доступна для Android-устройств. Цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Играть можно как против искусственного интеллекта, так и против человека на одном устройстве. В настройках присутствует возможность выбирать цвет фишек, размер игрового поля (9х9, 13х13, 19х19), задавать один из десяти уровней сложности (соответствуют рангам от 18 кю до 5 дана), а также просматривать игровую статистику.

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