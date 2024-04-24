Go Free для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.47 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AI Factory Limited
|Категории:
|Настольные - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 170 | Статистика
|Размер:
|37.84 Мб
|СКАЧАТЬ
Go Free - одна из древнейших настольных логических игр теперь доступна для Android-устройств. Цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.
Играть можно как против искусственного интеллекта, так и против человека на одном устройстве. В настройках присутствует возможность выбирать цвет фишек, размер игрового поля (9х9, 13х13, 19х19), задавать один из десяти уровней сложности (соответствуют рангам от 18 кю до 5 дана), а также просматривать игровую статистику.
Ключевые особенности:
- Возможность выбора размера игрового поля 9х9, 13х13, 19х19 (в бесплатной версии для данного поля имеется ограничение в 180 ходов).
- 10 уровней сложности от 18 кю до 5 дана.
- Aya Go движок.
- Возможность играть как против ИИ, так и против человека на одном устройстве.
- Возможность игры с форой.
- Поддержка китайских и японских правил игры.
- Наличие подсказок.
- Встроенный помощник.
- Поддержка планшетов и смартфонов.
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