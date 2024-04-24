Go Free для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.47 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категории:Настольные - Логические
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 170 | Статистика
Размер:37.84 Мб
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Go Free - одна из древнейших настольных логических игр теперь доступна для Android-устройств. Цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Играть можно как против искусственного интеллекта, так и против человека на одном устройстве. В настройках присутствует возможность выбирать цвет фишек, размер игрового поля (9х9, 13х13, 19х19), задавать один из десяти уровней сложности (соответствуют рангам от 18 кю до 5 дана), а также просматривать игровую статистику.

Ключевые особенности:

  • Возможность выбора размера игрового поля 9х9, 13х13, 19х19 (в бесплатной версии для данного поля имеется ограничение в 180 ходов).
  • 10 уровней сложности от 18 кю до 5 дана.
  • Aya Go движок.
  • Возможность играть как против ИИ, так и против человека на одном устройстве.
  • Возможность игры с форой.
  • Поддержка китайских и японских правил игры.
  • Наличие подсказок.
  • Встроенный помощник.
  • Поддержка планшетов и смартфонов.
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