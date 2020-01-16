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Tic Tac Toe Free для Android

Tic Tac Toe Free 1.6 для Android

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Описание Tic Tac Toe Free 1.6 для AndroidОписание   Скачать Tic Tac Toe Free 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (14,79 Мб) Скриншоты Tic Tac Toe Free 1.6 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Tic Tac Toe Free 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tic Tac Toe Free 1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Tic Tac Toe Free - бесплатная игра для Android, которая представляет собой всем хорошо известные "крестики-нолики". Присутствует несколько вариантов игры (отличающихся размерами поля 3х3, 4х4, 5х5, 6х6), а также имеется возможность сыграть в Гомоку, китайскую разновидность игры, в которой необходимо выстроить пять фишек в ряд.

Пользователь может выбирать одного из 12 анимированных противников, которые отличаются уровнем своей игры, и выигрывая у них, можно продвигаться в таблице лидеров. Попробуйте занять первое место!

Основные возможности:

  • 5 игр в одном приложении.
  • 12 анимированных противников, отличающихся уровнем сложности.
  • Возможность игры против ИИ или против человека на одном устройстве.
  • Таблица лидеров.
  • Выбор из 8 досок.
  • Поддержка мобильных и планшетных устройств.
Tic Tac Toe Free
Tic Tac Toe Free
Tic Tac Toe Free
Tic Tac Toe Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 417
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастольные - Логические
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Отзывы о программе Tic Tac Toe Free

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