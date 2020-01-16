Tic Tac Toe Free

Пятнашки ПЛЮС 1.0.8 для Android Пятнашки ПЛЮС - классическая игра для Android-смартфонов и планшетов, которая кроме привычных вариантов предлагает красочные и веселые режимы Домино 5.31 для Android Домино - портативная версия популярной настольной игры домино. Присутствует две версии игры, классическая и крест, а также можно играть с тремя и четырьмя Нарды 2.5 для Android Нарды - широко известная настольная игра для двух игроков. Присутствует возможность выбора разновидности игры (длинные нарды, короткие, накгаммон, тавла и пр.) и

Backgammon Free 2.32 для Android Backgammon Free - старинная настольная игра короткие нарды. Очень хорошая реализация с достаточно сильным искусственным интеллектом. Также можно играть вдвоем на TicTacToe 1.0 для Android TicTacToe - еще один вариант логической игры Крестики-Нолики. На этот раз вы можете сразиться с AI или с реальным человеком. При чем на выбор можно играть на поле Tic Tac Tolk 3.0.1 для Android Tic Tac Tolk - крестики-нолики для Android с возможностью игры через интернет с другом. Вы также можете играть против компьютера на своем смартфоне