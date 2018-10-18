Geek Uninstaller для Windows

Geek Uninstaller 1.4.5.132 Free

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Описание Geek Uninstaller 1.4.5.132 FreeОписание   Скачать Geek Uninstaller 1.4.5.132 FreeСКАЧАТЬ (2,53 Мб) Скриншоты Geek Uninstaller 1.4.5.132 FreeСкриншоты (1)   Статистика Geek Uninstaller 1.4.5.132 FreeСтатистика   Отзывы о Geek Uninstaller 1.4.5.132 FreeОтзывы (6)  
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3.77 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 3.77 из 5
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GeekUninstaller - бесплатный и легкий в работе инструмент, с помощью которого можно быстро и надежно удалить ненужные приложения с компьютера пользователя.

Присутствует функция принудительного удаления, а также возможность очистки следов программы из системного реестра. Утилита не требует инсталляции.

Что нового в Geek Uninstaller 1.4.5.132 Free?
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Скриншоты Geek Uninstaller:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5 807
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы
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Отзывы о программе Geek Uninstaller

Andr про GeekUninstaller 1.3.0.33 [20-05-2014]

Удаляет отвратительно! Из предлагаемых к удалению программой папок и записей реестра, удаляет только некоторые файлы из папок, оставляя все папки на своих местах. В реестре вообще ничего не удаляет. В принудительном удалении оставляет даже ярлык на рабочем столе. В помойку!!!
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Артём про GeekUninstaller 1.1.1.17 [11-08-2013]

Хорошая прога когда удаляете выбирайте в настройках принудительное удаление тогда более полно будет зачищать,показывает так же запись в реестре о каждой программе что очень удобно не хуже Revo а по скорости удаления с ней мало что можно сравнить мне нравится толковая безопасная.
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Basic про GeekUninstaller 1.1.1.17 [06-07-2013]

Прога есть и на русском, но не обольщайтесь - из бесплатных она хуже Рево.
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(ерж про GeekUninstaller 1.1.0.13 [11-04-2013]

Portes, не обольщайся, удалил ею одну программу, после этого нашел с Total Uninstall ещё 84 "хвоста", которых благополучно удалил. Вот так.
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(ерж про GeekUninstaller 1.1.0.13 [10-04-2013]

Если я не ошибаюсь, эта программа является бесплатной версией UninstallTool?
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