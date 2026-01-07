Total Uninstall для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.16/5 голосов - 83
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 24.95 EUR
Ограничение:30 дней
Версия:7.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Деинсталяторы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 59 917 | Статистика
Размер:14.45 Мб
СКАЧАТЬ
Total Uninstall скриншот № 1
Total Uninstall скриншот № 2
Total Uninstall скриншот № 3
Total Uninstall скриншот № 4

Total Uninstall - незаменимый инструмент для пользователей, которым приходится часто ставить и удалять различный софт. Программа анализирует устанавливаемые приложения, отслеживает все вносимые в системный реестр изменения, создаваемые файлы и папки, и в случае удаления ненужных программ, позволяет осуществить их корректную деинсталляцию, полностью очищая ПК от файлово-реестровых изменений.

Ключевые особенности:

  • Анализ установленных приложений и мониторинг файлово-реестровых изменений.
  • Корректная и полная деинсталляция программ.
  • Возможность создания резервных копий приложений для последующего восстановления.
  • Добавление установленных программ в группы с возможностью их редактирования.
  • Поиск приложений по ключевым словам.
  • Наличие подробной информации о каждой установленной программе.
  • Журнал событий и вносимых при инсталляции изменений.
  • Экспорт списка установленных программ в файл с возможностью вывода на печать.
  • Наличие модуля для очистки системы от мусора и многое другое.
Что нового в Total Uninstall 7.6.2?
  • Исправлены ошибки
  • Улучшения в работе программы
ТОП-сегодня раздела "Деинсталяторы"
 

скачать Display Driver UninstallerDisplay Driver Uninstaller 18.1.3.9

Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD....

скачать Revo Uninstaller FreeRevo Uninstaller Free 2.6.5

Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной...

скачать Uninstall ToolUninstall Tool 3.8.1

Uninstall Tool - компактная и удобная в эксплуатации утилита, позволяющая полноценно заменить...

скачать Geek UninstallerGeek Uninstaller 1.5.3.170 Free

Бесплатный и легкий в работе инструмент, с помощью которого можно быстро и надежно...

скачать IObit UninstallerIObit Uninstaller 15.2.0.2

IObit Uninstaller - бесплатная утилита для корректной деинсталляции ненужных приложений....

скачать Revo UninstallerRevo Uninstaller Pro 5.4.5

Revo Uninstaller - мощная утилита для удаления и деинсталляции программ без остатков, следов и хвостов на вашем ПК...

Отзывы о программе Total Uninstall

Максим про Total Uninstall 7.6.1 [30-11-2025]

в программе нет русского языка!
| | Ответить

Krot в ответ Максим про Total Uninstall 7.6.1 [01-12-2025]

Да, с некоторых пор, разработчик его убрал
| | Ответить

(ерж про Total Uninstall 7.3.1 [01-10-2023]

До сих пор использую эту программу в портативном (NSIS) варианте. По прямому назначению ею не пользуюсь, так как установленных в систему программ у меня только три. Если надо удалить, то мне проще просто сделать откат системы из бэкапа.
4 | 5 | Ответить

Денис про Total Uninstall 7.3.1 [21-07-2023]

Уже версия 7.5 И стоит почти 50 евро за про-версию. И русский язык выпилил автор, увы. А так - классная программа. Можно корректно снимать даже большие программы-монстры. Впрочем, по-мелочи, подчистить за ней, не мешает. На мой взгляд, одна из самых лучших программ, в своей категории.
4 | 4 | Ответить

Платон про Total Uninstall 7.0.0 [10-05-2021]

Единственная из многих опробованных мной смогла решить мою давнюю задачу. Эта справилась с деинсталляцией непринужденно и быстро. Заодно еще и менеджер браузеров удалил - тоже висел и никакие средства его не брали, а тут все получилось. Спасибо всем!
6 | 5 | Ответить

antonio про Total Uninstall 6.23 [08-06-2018]

Подскажите, пожалуйста, этой программой можно удалить directx полностью или максимально? Срочно
14 | 17 | Ответить

Читать все отзывы (11) / Добавить отзыв