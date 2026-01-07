Отзывы о программе Total Uninstall

Максим в программе нет русского языка!

Krot Максим Да, с некоторых пор, разработчик его убрал

(ерж До сих пор использую эту программу в портативном (NSIS) варианте. По прямому назначению ею не пользуюсь, так как установленных в систему программ у меня только три. Если надо удалить, то мне проще просто сделать откат системы из бэкапа.

Денис Уже версия 7.5 И стоит почти 50 евро за про-версию. И русский язык выпилил автор, увы. А так - классная программа. Можно корректно снимать даже большие программы-монстры. Впрочем, по-мелочи, подчистить за ней, не мешает. На мой взгляд, одна из самых лучших программ, в своей категории.

Платон Единственная из многих опробованных мной смогла решить мою давнюю задачу. Эта справилась с деинсталляцией непринужденно и быстро. Заодно еще и менеджер браузеров удалил - тоже висел и никакие средства его не брали, а тут все получилось. Спасибо всем!

