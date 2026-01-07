Total Uninstall для Windows
Total Uninstall - незаменимый инструмент для пользователей, которым приходится часто ставить и удалять различный софт. Программа анализирует устанавливаемые приложения, отслеживает все вносимые в системный реестр изменения, создаваемые файлы и папки, и в случае удаления ненужных программ, позволяет осуществить их корректную деинсталляцию, полностью очищая ПК от файлово-реестровых изменений.
Ключевые особенности:
- Анализ установленных приложений и мониторинг файлово-реестровых изменений.
- Корректная и полная деинсталляция программ.
- Возможность создания резервных копий приложений для последующего восстановления.
- Добавление установленных программ в группы с возможностью их редактирования.
- Поиск приложений по ключевым словам.
- Наличие подробной информации о каждой установленной программе.
- Журнал событий и вносимых при инсталляции изменений.
- Экспорт списка установленных программ в файл с возможностью вывода на печать.
- Наличие модуля для очистки системы от мусора и многое другое.
Отзывы о программе Total Uninstall
Максим про Total Uninstall 7.6.1 [30-11-2025]
в программе нет русского языка!
| | Ответить
Krot в ответ Максим про Total Uninstall 7.6.1 [01-12-2025]
Да, с некоторых пор, разработчик его убрал
| | Ответить
(ерж про Total Uninstall 7.3.1 [01-10-2023]
До сих пор использую эту программу в портативном (NSIS) варианте. По прямому назначению ею не пользуюсь, так как установленных в систему программ у меня только три. Если надо удалить, то мне проще просто сделать откат системы из бэкапа.
4 | 5 | Ответить
Денис про Total Uninstall 7.3.1 [21-07-2023]
Уже версия 7.5 И стоит почти 50 евро за про-версию. И русский язык выпилил автор, увы. А так - классная программа. Можно корректно снимать даже большие программы-монстры. Впрочем, по-мелочи, подчистить за ней, не мешает. На мой взгляд, одна из самых лучших программ, в своей категории.
4 | 4 | Ответить
Платон про Total Uninstall 7.0.0 [10-05-2021]
Единственная из многих опробованных мной смогла решить мою давнюю задачу. Эта справилась с деинсталляцией непринужденно и быстро. Заодно еще и менеджер браузеров удалил - тоже висел и никакие средства его не брали, а тут все получилось. Спасибо всем!
6 | 5 | Ответить
antonio про Total Uninstall 6.23 [08-06-2018]
Подскажите, пожалуйста, этой программой можно удалить directx полностью или максимально? Срочно
14 | 17 | Ответить