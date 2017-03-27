Wise Folder Hider 4.11 Описание СКАЧАТЬ ( 2,01 Мб) Скриншоты (1) Статистика Отзывы (9) Оцените программу!

4.08 из 5, всего оценок - 12 Рейтинг программы - 4.08 из 5

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5 Wise Folder Hider - бесплатный инструмент с помощью которого можно за пару кликов мышью надежно скрыть от посторонних глаз пользовательские файла или папки, а также предотвратить несанкционированный доступ к портативным USB-устройствам. Чтобы спрятать документ, изображение или другой файл пользователю достаточно перетащить его при помощи мыши в окно программы и задать пароль. Что нового в Wise Folder Hider 4.11?

Улучшен интерфейс

Обновлены цифровые сигнатуры

Исправлены ошибки Скриншоты Wise Folder Hider: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 1 / 12 875 Разработчик WiseCleaner Последнее обновление 27.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое - Защита данных Отзывы о программе Wise Folder Hider Виталий Прога "не хочет" скрывать папки или файлы. Пишет "Не удается скрыть папку. Сообщение об ошибке". ОС Windows 7 x64. В чем может быть проблема.

| 1 | Ответить Миколай з Жовтих Вод Найкращі програми для приховування важливої інформації:

1)Hide Folders 2009(саме 2009!)-плюс що захищає гамузом весь логічний диск,але мінус-при перевстановлені системи захист пропаде,плюс-захищає і в безпечному режимі!

2)Wise Folder Hider-хороша майже всим,крім одного-оновивши програму перевір персональні коди на прихованих раніше теках.

3)Оутпост фаєрвол - майже ідеальний захист.бо повністю виключає доступ до захищеного логічного диску(цінне те що неможливо навіть випадково відформатувати логічний диск);мінус в тому що захист не діє в безпечному режимі,але ВАЖКО знайти програму,котра б захищала важливу інформацію від випадкового форматування,наприклад Hide Folders 2009 не дає доступ до інформації але відформатувати диск(і убити всю інфу!) можна на ура!

Якщо використовувати захист одразу трьома цими програмами то виходить надійненько так...

1 | 4 | Ответить Миколай з Жовтих Вод Є проблеми - якщо оновити програму то злітають коди на прихованих раніше теках (захищених попередньою версією!) і вони стають



незахищеними,тобто сама програма їх приховує,а отперсональний код на приховану ТЕКУ злітає.

| 1 | Ответить Миколай з Жовтих Вод Wise Folder Hider - дуже якісна й продумана програма!



Дуже прикольна програмка!!!



Приховує теки,файли й доступ до ФЛЕШОК (можливо й до флеш-карт).



Один мінус - не ховає цілі логічні диски(як ХайдФолдер).



Це перша мені попалась така прога, яка легко ставить замок навіть на всю флешку, або на теку флешки!



Отримати доступ до рихованих файлів можливо тільки на компі із встановленою Wise Folder Hider! Або з флешки, на якій є портативна версія програми.



Якщо видалити програму доступ до прихованих(на момент видаленняWise Folder Hider!) буде недоступним!



Зручно що посилання на Wise Folder Hider є в контекстному меню!



Мова є.



Шикарна програма! - набагато продуманіше захист ніж у програми WinMend Folder Hidden 1.4.8-немає недоліку з забутими й тому неприхованими(!) об’єктами при виході з програми!!! Якщо ще й як у WinMend Folder Hidden 1.4.8 у цієї програми приховані об’єкти не видно й з DOS то їй ціни просто немає!!!



У програми WinMend Folder Hidden 1.4.8 є конкретний мінус - наприклад система злетіла й їїперевстановлено,потім встановлено програму WinMend Folder Hidden 1.4.8 і тут починається негаразд, бо все одно який ти код введеш як основний - РАНІШЕ ПРИХОВАНІ ТЕКИ будуть видимими,що,звичайно ж,не радує!





У цієї програми (Wise Folder Hider) таких недоліків немає, бо тут використовуються два коди-код на вхід в програму й ОКРЕМО код на кожну приховану теку!!! Так от,якщо перевстановити систему, потім встановити нову копію Wise Folder Hider й задати новий код то приховані в попередній системі теки будуть видимі, але доступу до них НЕ БУДЕ без введення індивідуального коду саме для цієї теки,який був заданий у ПОПЕРЕДНІЙ системі!!!

Приховані теки не видно навіть в DOS!

| 1 | Ответить Андрей Полезная программа.

| | Ответить Читать все отзывы (9) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела "другое" Unlocker 1.9.2 Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он используется другим приложением) WinDirStat 1.1.2.80 Программа для просмотра статистики использования дискового пространства и его очистки. DeadLock 1.3.4 Если вы столкнулись с файлом или папкой, которую никак не можете удалить ни одним способом, потому что они заняты каким-то процессом или службой, то бесплатная утилита DeadLock поможет решить данную проблему. Программа очень проста в эксплуатации Scanner 2.13 Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей. IObit Unlocker 1.1.0.0 IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых системными процессами или используемых другими приложениями. Присутствует разблокирование одновременно нескольких файлов или папок, интеграция в Проводник LockHunter 3.1.1 LockHunter - утилита для корректного удаления заблокированных файлов. Программа отображает процесс, блокирующий доступ к файлу/папке и позволяет разблокировать, удалить, скопировать или переименовать заблокированный файл. Интегрируется в контекстное меню