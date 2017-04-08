Wise Data Recovery для Windows

Wise Data Recovery 3.87

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Описание Wise Data Recovery 3.87Описание   Скачать Wise Data Recovery 3.87СКАЧАТЬ (1,73 Мб) Скриншоты Wise Data Recovery 3.87Скриншоты (1)   Статистика Wise Data Recovery 3.87Статистика   Отзывы о Wise Data Recovery 3.87Отзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Wise Data Recovery - бесплатная утилита, которая позволяет быстро и безопасно найти и восстановить удаленные файлы, будь то изображения, документы, аудио, видео, архивы или электронная почта. Восстанавливать данные можно не только с локальных дисков, но и с подключенных к компьютеру съемных дисков.

Также присутствует возможность оценить шансы на успешное восстановление объекта, благодаря наличию цветовой индикации возле каждого найденного элемента (зеленый - можно восстановить с большой долей вероятности, желтый - файлы в плохом состоянии, но можно попытаться их восстановить, красный - восстановление файла не представляется возможным).

Что нового в Wise Data Recovery 3.87?
  • Обновлена цифровая сигнатура
  • Обновлены переводы
  • Улучшен интерфейс
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Wise Data Recovery:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 17 223
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных

Отзывы о программе Wise Data Recovery

Константин про Wise Data Recovery 3.85.202 [27-09-2016]

Отличная штука - всё наглядно, ограничений не накладывает, работает шустро. Рекомендую.
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Роман про Wise Data Recovery 3.84 [01-08-2016]

Шикарная программа! После полного удаления всех файлов игры (полностью всей папки, с установленной игрой) решил её восстановить, а прошло более трех месяцев после удаления, всё получилось на УРА! Ни одного файла не пропустила. Советую всем
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А про Wise Data Recovery 3.83.200 [14-04-2016]

Лучшая!)
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