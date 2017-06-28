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OutlookAddressBookView для Windows

OutlookAddressBookView 2.12

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Описание OutlookAddressBookView 2.12Описание   Скачать OutlookAddressBookView 2.12СКАЧАТЬ (93 Кб) Скриншоты OutlookAddressBookView 2.12Скриншоты (1)   Статистика OutlookAddressBookView 2.12Статистика   Отзывы о OutlookAddressBookView 2.12Отзывы (0)  
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OutlookAddressBookView - простая утилита, которая отображает подробную информацию о всех контактах, хранящихся в адресной книге Microsoft Outlook. Для каждого контакта отображается такая информация, как например адрес электронный почты, имя пользователя, тип адреса (MS-Exchange или SMTP), номер телефона, время создания/изменения записи и многое другое. Данные из списка можно экспортировать в файл xml, html или скопировать их в буфер обмена и вставить в документ Excel.

Что нового в OutlookAddressBookView 2.12?
  • Добавлена колонка Manager Name
Скриншоты OutlookAddressBookView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 214
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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