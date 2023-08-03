PST 2 MSG - это удобное и простое в использовании приложение, предназначенное для пакетного преобразования почтовых сообщений из форматов данных Outlook PST и OST в формат MSG. Программа обладает интуитивным интерфейсом, который позволяет выполнять преобразование всего за два простых шага.

Основные возможности PST 2 MSG:

Поддержка различных форматов: Приложение позволяет преобразовывать как файлы PST, так и OST. Вы можете выбрать отдельный файл для обработки или указать целую папку с файлами данных Outlook, и программа автоматически выберет все совместимые файлы для преобразования, даже те, которые находятся во вложенных папках.

Сохранение структуры папок: PST 2 MSG сохраняет исходную структуру папок и может переносить файлы электронной почты в соответствующие папки. При этом есть возможность настроить создание отдельных папок для каждого файла данных Outlook.

Обработка ситуаций с существующими файлами: Если файл с таким же именем уже существует, PST 2 MSG может легко справиться с этой ситуацией, предоставив вам возможность дать соответствующие инструкции по обработке.

Одностороннее преобразование: Приложение выполняет одностороннее преобразование между форматами PST, OST и MSG. Оно позволяет переводить сообщения электронной почты из формата PST и OST в формат MSG.

Для повышения удобства пользователей, возможно, стоило бы добавить средство двустороннего преобразования в PST 2 MSG, чтобы не приходилось использовать дополнительное приложение для обратного преобразования MSG файлов в форматы PST и OST.

В целом, PST 2 MSG - это отличное решение для тех, кто нуждается в быстром и эффективном преобразовании сообщений электронной почты между форматами данных Outlook. Благодаря простому интерфейсу и функциональности сохранения структуры папок, это приложение поможет вам легко управлять вашими электронными сообщениями и повысить вашу продуктивность.