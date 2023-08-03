PST 2 MSG для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $17.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PST Walker Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,26 Мб
PST 2 MSG - это удобное и простое в использовании приложение, предназначенное для пакетного преобразования почтовых сообщений из форматов данных Outlook PST и OST в формат MSG. Программа обладает интуитивным интерфейсом, который позволяет выполнять преобразование всего за два простых шага.
Основные возможности PST 2 MSG:
- Поддержка различных форматов: Приложение позволяет преобразовывать как файлы PST, так и OST. Вы можете выбрать отдельный файл для обработки или указать целую папку с файлами данных Outlook, и программа автоматически выберет все совместимые файлы для преобразования, даже те, которые находятся во вложенных папках.
- Сохранение структуры папок: PST 2 MSG сохраняет исходную структуру папок и может переносить файлы электронной почты в соответствующие папки. При этом есть возможность настроить создание отдельных папок для каждого файла данных Outlook.
- Обработка ситуаций с существующими файлами: Если файл с таким же именем уже существует, PST 2 MSG может легко справиться с этой ситуацией, предоставив вам возможность дать соответствующие инструкции по обработке.
- Одностороннее преобразование: Приложение выполняет одностороннее преобразование между форматами PST, OST и MSG. Оно позволяет переводить сообщения электронной почты из формата PST и OST в формат MSG.
Для повышения удобства пользователей, возможно, стоило бы добавить средство двустороннего преобразования в PST 2 MSG, чтобы не приходилось использовать дополнительное приложение для обратного преобразования MSG файлов в форматы PST и OST.
В целом, PST 2 MSG - это отличное решение для тех, кто нуждается в быстром и эффективном преобразовании сообщений электронной почты между форматами данных Outlook. Благодаря простому интерфейсу и функциональности сохранения структуры папок, это приложение поможет вам легко управлять вашими электронными сообщениями и повысить вашу продуктивность.
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