Когда речь идет о доступе к полученным письмам, есть два способа сделать это: либо подключиться к почтовому серверу и просмотреть письмо, либо загрузить все сообщения локально, а затем прочитать их. Первый протокол называется IMAP, а второй - POP3. Одним из почтовых уведомлений, доступных для POP3, является PopTray.

Он имеет удобый интерфейс, который позволяет пользователям просматривать сообщения и выбирать те, которые они хотят прочитать, удалять или отвечать на них одним щелчком мыши, а также помечать сообщения как спам.

Перед началом работы с приложением необходимо добавить учетную запись, присвоить ей имя, ввести адрес сервера, а затем указать имя пользователя и пароль. Также можно выбрать цвет и звуки, которые будут использоваться в связи с этим аккаунтом.

На вкладке "Параметры" можно настроить частоту проверки новых писем или установить разные интервалы для каждой учетной записи.

Приложение также можно настроить так, чтобы при запуске Windows оно запускалось по минимуму, чтобы оно не казалось пользователям навязчивым и они могли сосредоточиться на своей работе.

Еще один способ уменьшить влияние PopTray на рабочий процесс - настроить сочетания клавиш мыши или клавиатуры так, как вам удобнее. Каждое действие можно запустить с помощью выбранного пользователем триггера, так что к главному окну приложения даже не придется обращаться вручную.

PopTray также предлагает возможность установить правила, которые помогут упорядочить почтовые сообщения таким образом, чтобы наиболее срочные из них были должным образом отмечены, а остальные могли быть автоматически удалены с сервера или проигнорированы.

Не нагружая производительность вашего OC, PopTray позволяет легко фильтровать письма с разных аккаунтов и получать пользовательские уведомления.

Особенности PopTray: