MSG 2 EML - это удобная и эффективная программа, созданная для конвертации файлов MSG, созданных программой Outlook, в формат EML без потери данных. Этот программный инструмент доступен в двух версиях: инсталляторной и портативной, причем портативная версия не требует установки и не оставляет следов на компьютере пользователя. Поддерживается экспорт с Microsoft 365, Outlook 2021, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, 2010, 2007 и пр.

Основные функции и возможности программы MSG 2 EML:

Поддержка различных типов данных: MSG 2 EML позволяет конвертировать не только электронные сообщения со всеми их компонентами (отправитель, получатель, дата, тело, тема), но также встречи, контакты и задачи.

Пакетное преобразование: Программа поддерживает пакетное преобразование, что позволяет одновременно конвертировать несколько файлов MSG. Вы можете указать местоположение файлов MSG, выбрав отдельный файл или указав папку, в которой программа найдет все совместимые файлы. При необходимости можно также проанализировать и вложенные папки.

Легкий и интуитивно понятный интерфейс: Использование MSG 2 EML не вызовет трудностей даже для новичков. Просто укажите местоположение исходных файлов MSG и путь назначения, куда будут сохранены все выходные файлы.

Сохранение структуры папок и заголовков интернет-транспорта: При конвертации, программа может сохранять структуру папок из источника и по запросу сохранять заголовки интернет-транспорта.

Эффективность и надежность: MSG 2 EML обеспечивает быструю и точную конвертацию файлов MSG в формат EML без потери данных, что делает этот процесс максимально удобным для пользователей.

В общем, MSG 2 EML - это мощный инструмент, который поможет вам легко перевести электронные сообщения, встречи, контакты и задачи из формата MSG в EML. Независимо от того, каким образом вы используете электронную почту Outlook, данная программа справится с конвертацией без лишних хлопот и сложностей.