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eMail Extractor для Windows

eMail Extractor 3.8

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Описание eMail Extractor 3.8Описание   Скачать eMail Extractor 3.8СКАЧАТЬ (25,82 Мб) Скриншоты eMail Extractor 3.8Скриншоты (2)   Статистика eMail Extractor 3.8Статистика   Отзывы о eMail Extractor 3.8Отзывы (6)  
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4.50 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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eMail Extractor - мощный и быстрый инструмент для извлечения электронных адресов из любых источников, как например локальных файлов, веб-страниц, отрывков текста или буфера обмена.

Основные возможности:

  • Одновременная обработка большого количества адресов из разных источников.
  • Извлечение адреса из почтового ящика или различных текстовых файлов.
  • Извлечение адреса из системных файлов подписки на вашу почту.
  • Извлечение адреса из отдельных веб-страниц.
  • Извлечение адреса из буфера обмена.
  • Упорядочивание неправильно отформатированных файлов (несколько адресов в строке).
  • Поддержка форматов разделения табуляцией, запятой, двоеточием, точкой с запятой.
  • Поддержка форматов VCard и Excel для файла записи результатов.
  • Поддержка UTF-8, UTF-16 и UCS-4 при обработке файла.
  • Индивидуальные настройки извлечения и редактор правил.
  • Поддержка Drag and Drop.
eMail Extractor
eMail Extractor
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: ?20.00
Ограничение в работе программыизвлечение первых 100 email-адресов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 793
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе eMail Extractor

давид про eMail Extractor 3.7.2 [12-04-2018]

не может она толком сайты парсить. фигня. вот отличная прога https://letsextract.com/ru/
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sponsor2 про eMail Extractor 3.7.1 [29-10-2017]

EMail Extractor - работает в браузерах Форекс, Хром. Найди его в расширения и установи, все работает.
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Сила про eMail Extractor 3.6.9 [21-12-2016]

Бред! По URL адресам ничего не находит
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Анна про eMail Extractor 3.6.7 [14-11-2016]

Эта программа не собирает адреса по ссылкам. Ей можно дать файл с уже имеющимися адресами или страницу конкретную и тогда она вытащит из всей остальной информации адреса. А как парсер (сборщик емайлов), она не работает
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Ринат про eMail Extractor 3.6.6 [09-12-2014]

не стоит скачивать эту ерунду зря потеряете время
4 | 1 | Ответить

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