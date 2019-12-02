eMail Extractor 3.8

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5 eMail Extractor - мощный и быстрый инструмент для извлечения электронных адресов из любых источников, как например локальных файлов, веб-страниц, отрывков текста или буфера обмена. Основные возможности: Одновременная обработка большого количества адресов из разных источников.

Извлечение адреса из почтового ящика или различных текстовых файлов.

Извлечение адреса из системных файлов подписки на вашу почту.

Извлечение адреса из отдельных веб-страниц.

Извлечение адреса из буфера обмена.

Упорядочивание неправильно отформатированных файлов (несколько адресов в строке).

Поддержка форматов разделения табуляцией, запятой, двоеточием, точкой с запятой.

Поддержка форматов VCard и Excel для файла записи результатов.

Поддержка UTF-8, UTF-16 и UCS-4 при обработке файла.

Индивидуальные настройки извлечения и редактор правил.

Поддержка Drag and Drop.

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