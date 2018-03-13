Active File Recovery для Windows

Active File Recovery 17.0.1

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Описание Active File Recovery 17.0.1Описание   Скачать Active File Recovery 17.0.1СКАЧАТЬ (28,03 Мб) Скриншоты Active File Recovery 17.0.1Скриншоты (5)   Статистика Active File Recovery 17.0.1Статистика   Отзывы о Active File Recovery 17.0.1Отзывы (12)  
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4.23 из 5, всего оценок - 89
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
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Active File Recovery - Утилита для восстановления удаленных или поврежденных данных. Поддерживает работу с файловыми системами FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS + EFS, умеет работать напрямую с жестким диском (для случаев, когда нарушена его логическая структура), может создавать образы дисков для переноса данных на другие HDD или резервного копирования.

Поддерживает все типы HDD (IDE, ATA, SCSI), USB устройства, а также карты памяти SunDisk, MemoryStick, CompactFlash и т.д. Есть возможность использования Active File Recovery без установки на жесткий диск - с дискеты.

Что нового в Active File Recovery 17.0.1?
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты Active File Recovery:

Статус программы Демо версия | Цена: $29.95
Ограничение в работе программывосстанавливаемые файлы не более 64 кб
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)14 / 143 507
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе Active File Recovery

KOP про Active File Recovery 16.0.5 [11-07-2017]

Хорошая программа, после вируса Петя восстановил данные на 80%
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toro про Active File Recovery 16.0.5 [22-02-2017]

херня. флешки так и не увидела!
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Serzhan про Active File Recovery 15.0.7.0 [17-08-2016]

Это програ восстановить структура папок и имя файла?
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Николай про Active File Recovery 14.5.0 [12-03-2016]

Добрый день, скачайте сборник Белова, в нем есть полная версия
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Вадим про Active File Recovery 7.3 [03-10-2008]

Прога замечательна, только она если восстанавливаемый файл более 2 гигов то режет его на куски по 2 гига. Были фильмы по 4,5 гига формата HDTV, восстановил все фильмы кусками по 2 гига. Расстроен. :-(
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Знаток в ответ Вадим про Active File Recovery 16.0.5 [22-02-2017]

Эти куски показывают? Если да, то отлично.
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