Active File Recovery - Утилита для восстановления удаленных или поврежденных данных. Поддерживает работу с файловыми системами FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS + EFS, умеет работать напрямую с жестким диском (для случаев, когда нарушена его логическая структура), может создавать образы дисков для переноса данных на другие HDD или резервного копирования.
Поддерживает все типы HDD (IDE, ATA, SCSI), USB устройства, а также карты памяти SunDisk, MemoryStick, CompactFlash и т.д. Есть возможность использования Active File Recovery без установки на жесткий диск - с дискеты.
Serzhan про Active File Recovery 15.0.7.0 [17-08-2016]
Это програ восстановить структура папок и имя файла? | 9 | Ответить
Николай про Active File Recovery 14.5.0 [12-03-2016]
Добрый день, скачайте сборник Белова, в нем есть полная версия 2 | 3 | Ответить
Вадим про Active File Recovery 7.3 [03-10-2008]
Прога замечательна, только она если восстанавливаемый файл более 2 гигов то режет его на куски по 2 гига. Были фильмы по 4,5 гига формата HDTV, восстановил все фильмы кусками по 2 гига. Расстроен. :-( 1 | 4 | Ответить
Знаток в ответ Вадим про Active File Recovery 16.0.5 [22-02-2017]
Эти куски показывают? Если да, то отлично. | 2 | Ответить