Active File Recovery - Утилита для восстановления удаленных или поврежденных данных. Поддерживает работу с файловыми системами FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS + EFS, умеет работать напрямую с жестким диском (для случаев, когда нарушена его логическая структура), может создавать образы дисков для переноса данных на другие HDD или резервного копирования.

Поддерживает все типы HDD (IDE, ATA, SCSI), USB устройства, а также карты памяти SunDisk, MemoryStick, CompactFlash и т.д. Есть возможность использования Active File Recovery без установки на жесткий диск - с дискеты.