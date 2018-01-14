Moo0 VideoToAudio 1.13
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Moo0 VideoToAudio - простой инструмент для извлечения и сохранения звуковых дорожек из любых видео файлов. Позволяет настроить качество (битрейт), моно/стерео, частоту, громкость и др. Поддерживает преобразование следующих аудио форматов: 3G2, 3GP, AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, M4A, MMF, MOV, MP2, MP3, MP4, OGG, PCM, RA, RM, WAV, WMA и др.
Скриншоты Moo0 VideoToAudio:
Статус программы
Бесплатная
Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс
Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 662
Разработчик Moo0
Последнее обновление 14.01.2018 ( Сообщить о новой версии)
Категории программы Конверторы
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