Moo0 VideoToAudio для Windows

Moo0 VideoToAudio 1.13

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Описание Moo0 VideoToAudio 1.13Описание   Скачать Moo0 VideoToAudio 1.13СКАЧАТЬ (21,14 Мб) Скриншоты Moo0 VideoToAudio 1.13Скриншоты (2)   Статистика Moo0 VideoToAudio 1.13Статистика   Отзывы о Moo0 VideoToAudio 1.13Отзывы (0)  
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Moo0 VideoToAudio - простой инструмент для извлечения и сохранения звуковых дорожек из любых видео файлов. Позволяет настроить качество (битрейт), моно/стерео, частоту, громкость и др. Поддерживает преобразование следующих аудио форматов: 3G2, 3GP, AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, M4A, MMF, MOV, MP2, MP3, MP4, OGG, PCM, RA, RM, WAV, WMA и др.

Скриншоты Moo0 VideoToAudio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 662
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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