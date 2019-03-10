Иван Неплохая программа кодировщик для полупрофессионалов, или тех, кто сам хочет контролировать процесс кодирования. Правда минусов у этой программы хватает. До сих пор нет стабильной версии. Все версии выпущенные до актуальной (реальное время) невозможно запустить (будет сообщение, что нужно загрузить новую версию с сайта), а значит эта программа по сути - Вечная альфа версия.



Кроме этого, из одной версии в другую, то появляются новые баги, то исчезают старые, а на смену исчезнувшим, появляются новые. Всё бы ничего, но опять же, пользователь не может пользоваться именно той версией, которая ему понравилась больше, т.к. каждая версия "живёт" определенное количество времени (около 2 недель вроде), и по истечению этого времени становится неработоспособной. Вы скажете - она же бесплатная! Ну а что толку от такой бесплатности? Автор позволяет есть бесплатно сыр, но только тот сыр, который нравится только ему и на тех условиях, что устраивают только его. Другими словами - все пользователи этой программы - альфа тестеры. Будь эта программа платной, но стабильной - отношение к ней было бы другим (лучше).

7 | 4 | Ответить