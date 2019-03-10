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XviD4PSP 8.0.38
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4.27 из 5, всего оценок - 96
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- Рейтинг программы - 4.27 из 5
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XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG, VOB и многие другие). Программа примечательна отсутствием зависимости от наличия системных компонентов и установленных кодеков.
Также присутствуют пресеты, позволяющие осуществлять быстрое конвертирование для различных мобильных устройств, как например PSP, PS3, XBOX 360, iPod, iPod Touch, iPhone, Apple TV, PC и Hardware DVD.
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|Что нового в XviD4PSP 8.0.38?
- Программа полностью переписана с использованием новейших технологий.
- Основана на обновлённом ядре кодирования.
- Поддержка работы с HDR.
- Поддержка работы на Windows системах в HiDPI режиме.
- Значительно более быстрый запуск программы.
- Сохранение и загрузка заданий.
- Ультра быстрый лог без потери скорости независимый от количества сообщений.
- Добавлено больше методов деинтерлейсинга.
- Задания теперь можно перетаскивать мышкой на всех системах.
- Полностью новая и гибкая закладка Метаданные.
- Превью теперь умеет показывать рисунок громкости.
- Единое управление фильтрами, кодеками и потоками с закладки Потоки.
- Ультра быстрый интерфейс.
- Нативный вид на всех платформах.
- Поддержка работы при тёмной теме macOS Mojave.
- Теперь работает и на Linux.
- Умеет декодировать видео с переменным размером кадра.
- Умеет ограничивать нагрузку на процессор.
Временные недостатки:
- Интерфейсы управления для всех фильтров и сканирование метриками появятся в ближайших обновлениях.
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Отзывы о программе XviD4PSP
вован1 про XviD4PSP 7.0.457 [15-12-2018]
классная прога! на ХР идёт. Взяла даже этот дурацкий xtor-кодек, который от программы захвата с экрана Dxtory. Эта Dxtory специально сделала такой кодек, который другие проги не понимают. Даже Дуб. только XviD4PSP 7.0.457 меня спас.
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Иван про XviD4PSP 7.0.456 [04-09-2018]
Неплохая программа кодировщик для полупрофессионалов, или тех, кто сам хочет контролировать процесс кодирования. Правда минусов у этой программы хватает. До сих пор нет стабильной версии. Все версии выпущенные до актуальной (реальное время) невозможно запустить (будет сообщение, что нужно загрузить новую версию с сайта), а значит эта программа по сути - Вечная альфа версия.
Кроме этого, из одной версии в другую, то появляются новые баги, то исчезают старые, а на смену исчезнувшим, появляются новые. Всё бы ничего, но опять же, пользователь не может пользоваться именно той версией, которая ему понравилась больше, т.к. каждая версия "живёт" определенное количество времени (около 2 недель вроде), и по истечению этого времени становится неработоспособной. Вы скажете - она же бесплатная! Ну а что толку от такой бесплатности? Автор позволяет есть бесплатно сыр, но только тот сыр, который нравится только ему и на тех условиях, что устраивают только его. Другими словами - все пользователи этой программы - альфа тестеры. Будь эта программа платной, но стабильной - отношение к ней было бы другим (лучше).
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Игорь про XviD4PSP 7.0.454 [26-07-2018]
Отказывается работать на Windows 10 LTSB 32-bit.
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Zaur про XviD4PSP 7.0.450 [20-05-2018]
Samaya lucshaya proqramma dlya kodirovki video.Do etogo ya izpolzoval desyatki programmi vse programmi bili ploxo.Eto programma ocen xorosho sjimaet video i bez poteri kacestvo.U menya bilo fayl 167 mb 1920-1080,potom ya sdelal tak 1280-720 i polucilsya vsego 16 mb!! Kacestvo pocti ne izmenilsya.Sayt toje xoroshi ya postoyanno vse programmi otsyuda skacivayu sposibo.
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Иван про XviD4PSP 7.0.442 [11-02-2018]
Программа периодически требует обновления без которых отказывается запускаться в принципе. Пару раз так попадал при недоступной сети интернет на ноутбуке и по этой причине отказался от этой программы.
П.С. Часы переводить не пробовал, возможно бы помогло. Но к ч*рту такие выкрутасы.
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