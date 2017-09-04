QuickTextPaste для Windows

QuickTextPaste 3.55

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Описание QuickTextPaste 3.55Описание   Скачать QuickTextPaste 3.55СКАЧАТЬ (71 Кб) Скриншоты QuickTextPaste 3.55Скриншоты (1)   Статистика QuickTextPaste 3.55Статистика   Отзывы о QuickTextPaste 3.55Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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QuickTextPaste - бесплатная утилита, которая позволяет пользователю может быстро и легко вставить заранее скопированный текст с помощью горячих клавиш. Программа не требует инсталляции.

Что нового в QuickTextPaste 3.55?
  • Улучшения в работе программы
  • Добавлен чешский язык
Скриншоты QuickTextPaste:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 979
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе QuickTextPaste

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