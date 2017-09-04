CPU-Control 2.1 CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и Windows 7 DreamScene Activator 1.1 Windows 7 DreamScene Activator - небольшая программа для установки на рабочий стол в качестве фона вилеоклипа в формате WMV или MPG Kingo Android Root 1.5.3.3086 Kingo Android Root - удобный инструмент для получения Root-прав (прав Администратора) на устройствах под управлением ОС Android

Punto Switcher 4.3.6.1853 Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы" DLL-Files Fixer 3.3.91 DLL-Files Fixer - приложение, которое исправит любые ошибки DLL одним кликом и восстановит работоспособность вашего ПК и программ. Присутствует возможность выбора UltraMon 3.3.0 UltraMon - утилита, предназначенная для настройки и управления профилями при работе с несколькими мониторами. Также программа дает возможность эффективнее