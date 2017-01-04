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TheAeroClock для Windows

TheAeroClock 4.05

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Описание TheAeroClock 4.05Описание   Скачать TheAeroClock 4.05СКАЧАТЬ (1,52 Мб) Скриншоты TheAeroClock 4.05Скриншоты (2)   Статистика TheAeroClock 4.05Статистика   Отзывы о TheAeroClock 4.05Отзывы (12)  
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4.81 из 5, всего оценок - 42
  • Рейтинг программы - 4.81 из 5
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TheAeroClock - симпатичные часы для рабочего стола, с возможностью настройки размера, прозрачности, вида/текстуры. Программа не требует инсталляции.

Что нового в TheAeroClock 4.05?
  • Обновлены языковые файлы
Скриншоты TheAeroClock:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 15 829
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧасы, будильники

Отзывы о программе TheAeroClock

Тимур МусланБЕК нАЗАРБАЕВ про TheAeroClock 3.91 [16-05-2016]

Прикольна!!!!__) xD)
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IUF про TheAeroClock 3.91 [11-05-2016]

Русского языка нет.Ни на XP ни на Windows 10.
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Geo про TheAeroClock 3.91 [28-04-2016]

Не тормозите насчет удаления. В панельке с настройками внизу "плоские" кнопки, среди них #Esc - вот это и есть закрытие программы вместе с часами.
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z про TheAeroClock 3.81 [05-09-2015]

офигенские часы!!!
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Тома про TheAeroClock 3.71 [27-10-2014]

Спасибо!!!!!!
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