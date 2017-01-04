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TheAeroClock 4.05
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4.81 из 5, всего оценок - 42
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- Рейтинг программы - 4.81 из 5
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TheAeroClock - симпатичные часы для рабочего стола, с возможностью настройки размера, прозрачности, вида/текстуры. Программа не требует инсталляции.
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|Что нового в TheAeroClock 4.05?
|Скриншоты TheAeroClock:
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Отзывы о программе TheAeroClock
Тимур МусланБЕК нАЗАРБАЕВ про TheAeroClock 3.91 [16-05-2016]
Прикольна!!!!__) xD)
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IUF про TheAeroClock 3.91 [11-05-2016]
Русского языка нет.Ни на XP ни на Windows 10.
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Geo про TheAeroClock 3.91 [28-04-2016]
Не тормозите насчет удаления. В панельке с настройками внизу "плоские" кнопки, среди них #Esc - вот это и есть закрытие программы вместе с часами.
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z про TheAeroClock 3.81 [05-09-2015]
офигенские часы!!!
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Тома про TheAeroClock 3.71 [27-10-2014]
Спасибо!!!!!!
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