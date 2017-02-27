AlwaysMouseWheel для Windows

AlwaysMouseWheel 3.64

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Описание AlwaysMouseWheel 3.64Описание   Скачать AlwaysMouseWheel 3.64СКАЧАТЬ (75 Кб) Скриншоты AlwaysMouseWheel 3.64Скриншоты (1)   Статистика AlwaysMouseWheel 3.64Статистика   Отзывы о AlwaysMouseWheel 3.64Отзывы (1)  
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AlwaysMouseWheel - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет при прокрутке колесика мыши над выбранным окном перемещать его на передний план, делая активным. Программа не требует инсталляции.

Что нового в AlwaysMouseWheel 3.64?
  • Улучшения в работе программы для Windows 10
  • Обновлены языковые файлы
Скриншоты AlwaysMouseWheel:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 897
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения

Отзывы о программе AlwaysMouseWheel

Andrew про AlwaysMouseWheel 3.61 [23-07-2016]

Нормальная программа, поставил x64, работает, как написано, при установке две возможности - С активированием окна и без такового.
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