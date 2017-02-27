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5 AlwaysMouseWheel - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет при прокрутке колесика мыши над выбранным окном перемещать его на передний план, делая активным. Программа не требует инсталляции. Что нового в AlwaysMouseWheel 3.64?

Улучшения в работе программы для Windows 10

Обновлены языковые файлы