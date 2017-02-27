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AlwaysMouseWheel 3.64
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AlwaysMouseWheel - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет при прокрутке колесика мыши над выбранным окном перемещать его на передний план, делая активным. Программа не требует инсталляции.
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|Что нового в AlwaysMouseWheel 3.64?
- Улучшения в работе программы для Windows 10
- Обновлены языковые файлы
|Скриншоты AlwaysMouseWheel:
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Отзывы о программе AlwaysMouseWheel
Andrew про AlwaysMouseWheel 3.61 [23-07-2016]
Нормальная программа, поставил x64, работает, как написано, при установке две возможности - С активированием окна и без такового.
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