Actual Window Manager 8.12.1 Описание СКАЧАТЬ ( 9,99 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Actual Window Manager - многофункциональный оконный менеджер для Microsoft Windows. Состоит из более чем 50 инструментов для организации рабочего стола. Повышает удобство использования и производительность работы с любыми приложениями. С его помощью вы сможете организовать рабочую среду для удобного, быстрого и эффективного выполнения ваших задач без необходимости отвлекаться на рутинные манипуляции с окнами.



После установки и запуска программа работает в фоновом режиме, обеспечивая: автоматическое выполнение широкого спектра действий над окнами, таких как: свернуть при запуске/деактивации, развернуть при запуске, закрыть при запуске, изменить положение/размер при запуске, зафиксировать положение/размер, изменить приоритет выполнения при запуске/деактивации и многих других;

быстрый доступ к скрытым возможностям системы («Свернуть окно в область уведомлений», «Окно всегда поверх всех», «Полупрозрачное окно» и др.) через дополнительные кнопки заголовка окна или дополнительные пункты в системном меню окна;

поддержку механизма виртуальных Рабочих Столов;

дополнительные средства при работе с несколькими мониторами: эмуляция Панели Задач, кнопки «Пуск» и Переключателя Задач на каждом мониторе, быстрое перемещение окон между мониторами, быстрое разворачивание окна на все мониторы.

и многое другое. Что нового в Actual Window Manager 8.12.1?

[+] Файлы и папки: Добавлены «горячие клавиши» для вызова контекстных меню со списками часто используемых и недавно посещённых папок (комбинации клавиш по умолчанию Ctrl-Alt-Shift-F и Ctrl-Alt-Shift-R, соответственно).

[*] Панель задач Actual Tools, Windows 10: Следующие окна теперь появляются на том мониторе, где нажата соответствующая кнопка в Панели задач Actual Tools : окно поиска/голосового помощника «Кортана» поле рукописного ввода

[-] Windows x64: В некоторых редких случаях приложения могли аварийно завершаться.

[-] Переключатель аудио: В мультимедиа-приложениях не восстанавливалось звуковое устройство по умолчанию после отключения функции «Переключатель аудио».

[-] Переключатель аудио: Звуковые устройства постоянно переключались в Firefox Quantum, если было открыто более одного окна Firefox и был активен режим перенаправления звука «Устройство, привязанное к монитору».

[-] Заголовочные кнопки, Windows 10: В некоторых приложениях дополнительные кнопки выглядели и располагались некорректно при перетаскивании окна приложения между мониторами с разными разрешениями DPI (с меньшего на большее).

[-] Заголовочные кнопки, Весеннее обновление Windows 10 для дизайнеров: В некоторых приложениях символы на дополнительных кнопках выглядели слишком большими на мониторах с высоким разрешением DPI.

[-] Вкладки в Проводнике: Размер заголовка окон-контейнеров не менялся соответствующим образом при их перетаскивании между мониторами с разными разрешениями DPI.

[-] Панель задач Actual Tools: В некоторых случаях значок на закреплённой кнопке Проводника Windows заменялся на значок активного окна Проводника, если была включён режим «Группировать похожие кнопки».

[-] Файлы и папки: Элементы в контекстных меню со списками часто используемых и недавно посещённых папок не могли быть выбраны с помощью клавиш-стрелок. Скриншоты Actual Window Manager: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 750 руб. Ограничение в работе программы 60 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 4 351 Разработчик Actual Tools Последнее обновление 17.05.2018 (Сообщить о новой версии) Категории программы Десктоп менеджеры - Расширения ТОП-сегодня раздела "Десктоп менеджеры" Fences 3.08 Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории Carroll 1.24 Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора AquaSnap 1.23.2 AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции, Winaero Tweaker 0.10.2.0 Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной функциональности операционных систем семейства Windows, в том числе и Actual Multiple Monitors 8.12.1 Actual Multiple Monitors - программа для повышения эффективности и удобства использования нескольких мониторов Microsoft Desktops 2.0 Microsoft Desktops - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно организовать четыре виртуальных рабочих стола, и тем самым позволяет пользователю избежать Отзывы о программе Actual Window Manager Admin Отзывов о программе Actual Window Manager 8.12.1 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв