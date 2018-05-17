Actual Window Manager - многофункциональный оконный менеджер для Microsoft Windows. Состоит из более чем 50 инструментов для организации рабочего стола. Повышает удобство использования и производительность работы с любыми приложениями. С его помощью вы сможете организовать рабочую среду для удобного, быстрого и эффективного выполнения ваших задач без необходимости отвлекаться на рутинные манипуляции с окнами.
После установки и запуска программа работает в фоновом режиме, обеспечивая:
автоматическое выполнение широкого спектра действий над окнами, таких как: свернуть при запуске/деактивации, развернуть при запуске, закрыть при запуске, изменить положение/размер при запуске, зафиксировать положение/размер, изменить приоритет выполнения при запуске/деактивации и многих других;
быстрый доступ к скрытым возможностям системы («Свернуть окно в область уведомлений», «Окно всегда поверх всех», «Полупрозрачное окно» и др.) через дополнительные кнопки заголовка окна или дополнительные пункты в системном меню окна;
поддержку механизма виртуальных Рабочих Столов;
дополнительные средства при работе с несколькими мониторами: эмуляция Панели Задач, кнопки «Пуск» и Переключателя Задач на каждом мониторе, быстрое перемещение окон между мониторами, быстрое разворачивание окна на все мониторы.
и многое другое.
Что нового в Actual Window Manager 8.12.1?
[+] Файлы и папки: Добавлены «горячие клавиши» для вызова контекстных меню со списками часто используемых и недавно посещённых папок (комбинации клавиш по умолчанию Ctrl-Alt-Shift-F и Ctrl-Alt-Shift-R, соответственно).
[*] Панель задач Actual Tools, Windows 10: Следующие окна теперь появляются на том мониторе, где нажата соответствующая кнопка в Панели задач Actual Tools :
окно поиска/голосового помощника «Кортана»
поле рукописного ввода
[-] Windows x64: В некоторых редких случаях приложения могли аварийно завершаться.
[-] Переключатель аудио: В мультимедиа-приложениях не восстанавливалось звуковое устройство по умолчанию после отключения функции «Переключатель аудио».
[-] Переключатель аудио: Звуковые устройства постоянно переключались в Firefox Quantum, если было открыто более одного окна Firefox и был активен режим перенаправления звука «Устройство, привязанное к монитору».
[-] Заголовочные кнопки, Windows 10: В некоторых приложениях дополнительные кнопки выглядели и располагались некорректно при перетаскивании окна приложения между мониторами с разными разрешениями DPI (с меньшего на большее).
[-] Заголовочные кнопки, Весеннее обновление Windows 10 для дизайнеров: В некоторых приложениях символы на дополнительных кнопках выглядели слишком большими на мониторах с высоким разрешением DPI.
[-] Вкладки в Проводнике: Размер заголовка окон-контейнеров не менялся соответствующим образом при их перетаскивании между мониторами с разными разрешениями DPI.
[-] Панель задач Actual Tools: В некоторых случаях значок на закреплённой кнопке Проводника Windows заменялся на значок активного окна Проводника, если была включён режим «Группировать похожие кнопки».
[-] Файлы и папки: Элементы в контекстных меню со списками часто используемых и недавно посещённых папок не могли быть выбраны с помощью клавиш-стрелок.