Actual Window Manager для Windows

Actual Window Manager 8.12.1

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Описание Actual Window Manager 8.12.1Описание   Скачать Actual Window Manager 8.12.1СКАЧАТЬ (9,99 Мб) Скриншоты Actual Window Manager 8.12.1Скриншоты (8)   Статистика Actual Window Manager 8.12.1Статистика   Отзывы о Actual Window Manager 8.12.1Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
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Actual Window Manager - многофункциональный оконный менеджер для Microsoft Windows. Состоит из более чем 50 инструментов для организации рабочего стола. Повышает удобство использования и производительность работы с любыми приложениями. С его помощью вы сможете организовать рабочую среду для удобного, быстрого и эффективного выполнения ваших задач без необходимости отвлекаться на рутинные манипуляции с окнами.

После установки и запуска программа работает в фоновом режиме, обеспечивая:

  • автоматическое выполнение широкого спектра действий над окнами, таких как: свернуть при запуске/деактивации, развернуть при запуске, закрыть при запуске, изменить положение/размер при запуске, зафиксировать положение/размер, изменить приоритет выполнения при запуске/деактивации и многих других;
  • быстрый доступ к скрытым возможностям системы («Свернуть окно в область уведомлений», «Окно всегда поверх всех», «Полупрозрачное окно» и др.) через дополнительные кнопки заголовка окна или дополнительные пункты в системном меню окна;
  • поддержку механизма виртуальных Рабочих Столов;
  • дополнительные средства при работе с несколькими мониторами: эмуляция Панели Задач, кнопки «Пуск» и Переключателя Задач на каждом мониторе, быстрое перемещение окон между мониторами, быстрое разворачивание окна на все мониторы.
  • и многое другое.
Что нового в Actual Window Manager 8.12.1?
  • [+] Файлы и папки: Добавлены «горячие клавиши» для вызова контекстных меню со списками часто используемых и недавно посещённых папок (комбинации клавиш по умолчанию Ctrl-Alt-Shift-F и Ctrl-Alt-Shift-R, соответственно).
  • [*] Панель задач Actual Tools, Windows 10: Следующие окна теперь появляются на том мониторе, где нажата соответствующая кнопка в Панели задач Actual Tools :
    • окно поиска/голосового помощника «Кортана»
    • поле рукописного ввода
  • [-] Windows x64: В некоторых редких случаях приложения могли аварийно завершаться.
  • [-] Переключатель аудио: В мультимедиа-приложениях не восстанавливалось звуковое устройство по умолчанию после отключения функции «Переключатель аудио».
  • [-] Переключатель аудио: Звуковые устройства постоянно переключались в Firefox Quantum, если было открыто более одного окна Firefox и был активен режим перенаправления звука «Устройство, привязанное к монитору».
  • [-] Заголовочные кнопки, Windows 10: В некоторых приложениях дополнительные кнопки выглядели и располагались некорректно при перетаскивании окна приложения между мониторами с разными разрешениями DPI (с меньшего на большее).
  • [-] Заголовочные кнопки, Весеннее обновление Windows 10 для дизайнеров: В некоторых приложениях символы на дополнительных кнопках выглядели слишком большими на мониторах с высоким разрешением DPI.
  • [-] Вкладки в Проводнике: Размер заголовка окон-контейнеров не менялся соответствующим образом при их перетаскивании между мониторами с разными разрешениями DPI.
  • [-] Панель задач Actual Tools: В некоторых случаях значок на закреплённой кнопке Проводника Windows заменялся на значок активного окна Проводника, если была включён режим «Группировать похожие кнопки».
  • [-] Файлы и папки: Элементы в контекстных меню со списками часто используемых и недавно посещённых папок не могли быть выбраны с помощью клавиш-стрелок.
Скриншоты Actual Window Manager:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 750 руб.
Ограничение в работе программы60 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 351
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры - Расширения
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Отзывы о программе Actual Window Manager

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