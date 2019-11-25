Taskbar Hide для Windows

Taskbar Hide 3.0

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Описание Taskbar Hide 3.0Описание   Скачать Taskbar Hide 3.0СКАЧАТЬ (883 Кб) Скриншоты Taskbar Hide 3.0Скриншоты (5)   Статистика Taskbar Hide 3.0Статистика   Отзывы о Taskbar Hide 3.0Отзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Taskbar Hide - небольшая утилита, которая позволяет мгновенно (в одно нажатие) скрыть любое открытое приложение на компьютере. Бывает, что на работе или дома Вы открыли какую-то программу или игру, о чем не следует знать окружающим. Если в это время шеф или кто-то из членов семьи неожиданно появится и захочет узнать чем же Вы занимаетесь, то не всегда удается быстро закрыть такое приложение, а сворачивание в панель задач не скроет запущенную программу. В этом случае как нельзя кстати будет данная утилита.

Используя набор горячих комбинаций клавиш, Вы сможете в один клик мгновенно скрыть (или закрыть) любую запущенную программу от посторонних глаз, как будто она никогда и не открывалось на Вашем ПК. При этом само приложение может оставаться работающим, и Вы так же быстро восстановите его.

Программа позволяет скрывать (или закрывать) панель задач (полностью или частично), системный трей и даже кнопку "Пуск". Это, кстати, еще и предотвратит несанкционированный доступ к программам в Ваше отсутствие. В общем, Taskbar Hide весьма полезная и удобная утилита, которая особенно пригодится офисным работникам.

Taskbar Hide
Taskbar Hide
Taskbar Hide
Taskbar Hide
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 240
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры
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Отзывы о программе Taskbar Hide

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