Actual Multiple Monitors для Windows

Actual Multiple Monitors 8.11

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Описание Actual Multiple Monitors 8.11Описание   Скачать Actual Multiple Monitors 8.11СКАЧАТЬ (9,51 Мб) Скриншоты Actual Multiple Monitors 8.11Скриншоты (7)   Статистика Actual Multiple Monitors 8.11Статистика   Отзывы о Actual Multiple Monitors 8.11Отзывы (1)  
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Actual Multiple Monitors - программа для повышения эффективности и удобства использования нескольких мониторов. Поддерживаются такие стандартные функции, как группировка кнопок, часы (с возможностью вызова приложения «Календарь») и дополнительные панели инструментов («Быстрый запуск» и т.п.). Под Windows 7 доступны функции «Закрепить на Панели задач» (Pin) и Peek, а также кнопка «Показать Рабочий стол».

Возможности Multiple Monitors:

  • Добавляет на дополнительные мониторы аналог Панели задач для привычного управления приложениями вне зависимости от того, с каким именно монитором вы работаете. Каждая Панель задач может отображать кнопку «Пуск» и копию системной области уведомлений.
  • Реализована поддержка миниатюр предварительного просмотра (эскизов окон) при наведении указателя мыши на кнопку приложения в Панели задач.
  • Клонирование на все мониторы окна Переключателя задач, вызываемое по Alt-Tab.
  • Перемещение любого окна на нужный монитор одним щелчком мыши. Можно также автоматически помещать требуемые приложения на нужный монитор при их запуске.
  • Вторая дополнительная кнопка Дополнительная кнопка «Развернуть на Рабочий стол» позволяет развернуть любое окно на всю доступную экранную площадь (повторный щелчок восстановит исходный размер окна), а при перемещении окна с помощью мыши за заголовок можно включить как режим эмуляции функции Aero Snap из Windows 7, так и режим классического «прилипания» окна к границам Рабочего стола, мониторов и других окон.
  • Создание и сохранение различных конфигураций в виде профилей Рабочего стола и мгновенное переключение между ними по мере необходимости.
  • Сервис сохранения/восстановления порядка значков на Рабочем столе для разных конфигураций дисплеев.
  • Поможет улучшить внешний вид Рабочего стола: растянуть одну большую фоновую картинку на всё экранное пространство, либо установить индивидуальную фоновую картинку на каждый монитор. Аналогичная возможность имеется для экранных заставок. Для фоновых картинок также доступен режим «слайдшоу» (возможность указать набор картинок и автоматически менять их с указанным интервалом).
Что нового в Actual Multiple Monitors 8.11?
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты Actual Multiple Monitors:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 400 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 477
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - Десктоп менеджеры
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Отзывы о программе Actual Multiple Monitors

Сергей про Actual Multiple Monitors 8.1.3 [02-06-2014]

Одой из функций программы Actual Multiple Monitors можно разбить экран монитора на несколько частей. После этого нужно лишь переместить окна приложений с помощью курсора мыши в нужные места экрана.
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