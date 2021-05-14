Actual Window Manager для Windows
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 750 руб.
|Ограничение:
|60 дней
|Версия:
|8.14.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Actual Tools
|Категории:
|Десктоп менеджеры - Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 595 | Статистика
|Размер:
|10,7 Мб
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Actual Window Manager - многофункциональный оконный менеджер для Microsoft Windows. Состоит из более чем 50 инструментов для организации рабочего стола. Повышает удобство использования и производительность работы с любыми приложениями. С его помощью вы сможете организовать рабочую среду для удобного, быстрого и эффективного выполнения ваших задач без необходимости отвлекаться на рутинные манипуляции с окнами.
После установки и запуска программа работает в фоновом режиме, обеспечивая:
- автоматическое выполнение широкого спектра действий над окнами, таких как: свернуть при запуске/деактивации, развернуть при запуске, закрыть при запуске, изменить положение/размер при запуске, зафиксировать положение/размер, изменить приоритет выполнения при запуске/деактивации и многих других;
- быстрый доступ к скрытым возможностям системы («Свернуть окно в область уведомлений», «Окно всегда поверх всех», «Полупрозрачное окно» и др.) через дополнительные кнопки заголовка окна или дополнительные пункты в системном меню окна;
- поддержку механизма виртуальных Рабочих Столов;
- дополнительные средства при работе с несколькими мониторами: эмуляция Панели Задач, кнопки «Пуск» и Переключателя Задач на каждом мониторе, быстрое перемещение окон между мониторами, быстрое разворачивание окна на все мониторы.
- и многое другое.
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Отзывы о программе Actual Window Manager
Дмитрий про Actual Window Manager 8.14.2 [20-04-2020]
Не понял как работает эта прога, возможно я тупой.
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