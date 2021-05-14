Actual Window Manager для Windows

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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 750 руб.
Ограничение:60 дней
Версия:8.14.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Десктоп менеджеры - Расширения
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 595 | Статистика
Размер:10,7 Мб
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Actual Window Manager - многофункциональный оконный менеджер для Microsoft Windows. Состоит из более чем 50 инструментов для организации рабочего стола. Повышает удобство использования и производительность работы с любыми приложениями. С его помощью вы сможете организовать рабочую среду для удобного, быстрого и эффективного выполнения ваших задач без необходимости отвлекаться на рутинные манипуляции с окнами.

После установки и запуска программа работает в фоновом режиме, обеспечивая:

  • автоматическое выполнение широкого спектра действий над окнами, таких как: свернуть при запуске/деактивации, развернуть при запуске, закрыть при запуске, изменить положение/размер при запуске, зафиксировать положение/размер, изменить приоритет выполнения при запуске/деактивации и многих других;
  • быстрый доступ к скрытым возможностям системы («Свернуть окно в область уведомлений», «Окно всегда поверх всех», «Полупрозрачное окно» и др.) через дополнительные кнопки заголовка окна или дополнительные пункты в системном меню окна;
  • поддержку механизма виртуальных Рабочих Столов;
  • дополнительные средства при работе с несколькими мониторами: эмуляция Панели Задач, кнопки «Пуск» и Переключателя Задач на каждом мониторе, быстрое перемещение окон между мониторами, быстрое разворачивание окна на все мониторы.
  • и многое другое.
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Отзывы о программе Actual Window Manager

Дмитрий про Actual Window Manager 8.14.2 [20-04-2020]

Не понял как работает эта прога, возможно я тупой.
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