Clover для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.4 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Десктоп менеджеры
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Размер:11,85 Мб
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Clover скриншот № 2

Clover - утилита, которая позволяет усовершенствовать стандартный Проводник Windows, добавив ему поддержку вкладок. Программа автоматически перехватывает обращения пользователя к Проводнику и запускает его уже в измененном виде. Присутствует возможность устанавливать закладки, обеспечивающие быстрый доступ к нужным папкам, импортировать и экспортировать закладки.

Основные возможности Clover:

  • Перехват обращений пользователя к Проводнику и запуск его уже в измененном виде.
  • Добавление функции поддержки вкладок в Проводник.
  • Эффектные вкладки в стиле браузера Google Chrome.
  • Открытие нескольких папок в одном окне.
  • Быстрое переключение между окнами.
  • Открытие папки в новой вкладке с помощью контекстного меню.
  • Легкое создание новых вкладок.
  • Вынесение любой вкладки за пределы рабочего окна, ее преобразования в новое окно.
  • Поддержка панели закладок.
  • Импорт и экспорт закладок.
  • Открытие папки в новой вкладке помощью нажатия на нее средней кнопкой мыши.
  • Открытие новой вкладки, закрытие текущей вкладки и переключение между вкладками горячими клавишами.
  • Закрепление любой вкладки с целью предотвращения непреднамеренного закрытия.
  • Малое потребление системных ресурсов.
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