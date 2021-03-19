Clover для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|EJIE Technology
|Категория:
|Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,85 Мб
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Clover - утилита, которая позволяет усовершенствовать стандартный Проводник Windows, добавив ему поддержку вкладок. Программа автоматически перехватывает обращения пользователя к Проводнику и запускает его уже в измененном виде. Присутствует возможность устанавливать закладки, обеспечивающие быстрый доступ к нужным папкам, импортировать и экспортировать закладки.
Основные возможности Clover:
- Перехват обращений пользователя к Проводнику и запуск его уже в измененном виде.
- Добавление функции поддержки вкладок в Проводник.
- Эффектные вкладки в стиле браузера Google Chrome.
- Открытие нескольких папок в одном окне.
- Быстрое переключение между окнами.
- Открытие папки в новой вкладке с помощью контекстного меню.
- Легкое создание новых вкладок.
- Вынесение любой вкладки за пределы рабочего окна, ее преобразования в новое окно.
- Поддержка панели закладок.
- Импорт и экспорт закладок.
- Открытие папки в новой вкладке помощью нажатия на нее средней кнопкой мыши.
- Открытие новой вкладки, закрытие текущей вкладки и переключение между вкладками горячими клавишами.
- Закрепление любой вкладки с целью предотвращения непреднамеренного закрытия.
- Малое потребление системных ресурсов.
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