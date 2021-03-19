Clover - утилита, которая позволяет усовершенствовать стандартный Проводник Windows, добавив ему поддержку вкладок. Программа автоматически перехватывает обращения пользователя к Проводнику и запускает его уже в измененном виде. Присутствует возможность устанавливать закладки, обеспечивающие быстрый доступ к нужным папкам, импортировать и экспортировать закладки.

Основные возможности Clover: