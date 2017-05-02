Яндекс.Погода для Android

Яндекс.Погода 5.4 для Android

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Описание Яндекс.Погода 5.4 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Погода 5.4 для AndroidСКАЧАТЬ (14,74 Мб) Скриншоты Яндекс.Погода 5.4 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Яндекс.Погода 5.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Погода 5.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Яндекс.Погода - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно в любое время узнать подробный прогноз погоды (температуру воздуха, скорость ветра, давление и влажность) как на текущий момент, так и на следующие девять дней.

Наглядности программе добавляет изменение цвета фона и графических элементов в зависимости от погоды. Также присутствует возможность просмотра погоды в любом другом городе, который можно найти при помощи поиска. Обновление данных о погоде может осуществляться как автоматически, так и вручную.

Что нового в Яндекс.Погода 5.4 для Android?
  • Виджет на панели уведомлений меняется вместе с погодой за окном. Но его, в отличие от погоды, вы можете настроить сами — передвигайте ползунок от белого к черному, пока не найдёте идеальный оттенок.
Скриншоты Яндекс.Погода:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7 800
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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