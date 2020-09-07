Gismeteo для Android

Gismeteo 1.1.10 для Android

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Описание Gismeteo 1.1.10 для AndroidОписание   Скачать Gismeteo 1.1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (7,9 Мб) Скриншоты Gismeteo 1.1.10 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Gismeteo 1.1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Gismeteo 1.1.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Gismeteo - красивое и удобное погодное приложение для Android от Gismeteo, которое отображает текущую погоду и прогноз на ближайшие 7 дней для выбранных локаций или детальный прогноз на 48 часов. Поддерживается отображение температуры, скорости ветра, давления в различных единицах измерения.

Программа имеет встроенные виджеты различных размеров, которые могут показывать текущую погоду и прогноз для разных городов мира.

Ключевые особенности Gismeteo:

  • уникальный дизайн;
  • точный прогноз погоды по дням и по часам;
  • индикатор восхода и захода солнца;
  • реалистичные погодные фоны;
  • погода поблизости, в избранных пунктах и по всему миру;
  • виджеты для домашнего экрана.
Gismeteo
Gismeteo
Gismeteo
Gismeteo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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Отзывы о программе Gismeteo

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