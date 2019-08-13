Виджет прогноза погоды

Windy.app 6.5.1 для Android Прогноз погоды и прогноз ветра для любой точки мира на неделю, по дням и по часам. Имеются виджеты погоды на спотах для домашнего экрана смартфона, погодная Погода Землетрясения Барометр 7.3.1 для Android Погода Землетрясения Барометр - это уникальное сочетание инновационного дизайна и надёжного прогноза погоды от двух источников: Foreca и Intellicast. Неповторимой ForecaWeather 2.3.4 для Android ForecaWeather - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно узнать подробный прогноз погоды на текущий день, а также на следующие 10 дней

Прозрачные часы и погода 1.26.05 для Android Прозрачные часы и погода – информативное и полезное приложение с большим выбором виджетов заменит стандартные цифровые часы и покажет погоду. Вы можете менять цвет и Яндекс.Погода 5.4 для Android Яндекс.Погода – приложение использует технологию Meteum Яндекс, что позволяет рассчитать локальный прогноз погоды – с точностью до дома, района или города. Может Маяк прогноз погоды 1.3.5 для Android Маяк прогноз погоды - живые обои с отображением текущей погоды. Если на улице дождь, снег, гроза, то и на вашем девайсе будут отображаться эти погодные явления. При