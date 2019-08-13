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Виджет прогноза погоды для Android

Виджет прогноза погоды 16.1.0.47410_47560 для Android

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Описание Виджет прогноза погоды 16.1.0.47410_47560 для AndroidОписание   Скачать Виджет прогноза погоды 16.1.0.47410_47560 для AndroidСКАЧАТЬ (34,71 Мб) Скриншоты Виджет прогноза погоды 16.1.0.47410_47560 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Виджет прогноза погоды 16.1.0.47410_47560 для AndroidСтатистика   Отзывы о Виджет прогноза погоды 16.1.0.47410_47560 для AndroidОтзывы (0)  
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Виджет прогноза погоды - полнофункциональное, полностью настраиваемое приложение с цифровыми часами и прогнозом погоды.

С помощью этого приложения-термометра вы можете получать ежедневные и почасовые прогнозы, предупреждения о суровой погоде, ежедневные и 7-дневные прогнозы погоды, модные виджеты погоды, погодные новости и информацию о погоде во всем мире.

Ключевые особенности:

  • Отображение местной температуры в реальном времени и текущая местная погода.
  • Почасовые прогнозы.
  • Просмотр прогноза на текущий и завтрашний день (прогнозы погоды на 7 дней).
  • Уведомления о изменении погоды (гроза, штормовая погода, сильная жара, грозовой ливень, сильный ливень и т.д.).
  • Множество различных погодных тем и виджетов с температурой и часами для домашнего экрана.
  • Бесплатный метеорадар.
  • Подробные уведомления о погоде.
  • Информация о глобальной погоде.
Виджет прогноза погоды
Виджет прогноза погоды
Виджет прогноза погоды
Виджет прогноза погоды
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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