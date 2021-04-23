Яндекс.Погода для Android
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Яндекс
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 10 274 | Статистика
|Размер:
|22,1 Мб
|СКАЧАТЬ
Яндекс.Погода - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно в любое время узнать подробный прогноз погоды (температуру воздуха, скорость ветра, давление и влажность) как на текущий момент, так и на следующие девять дней.
Наглядности программе добавляет изменение цвета фона и графических элементов в зависимости от погоды. Также присутствует возможность просмотра погоды в любом другом городе, который можно найти при помощи поиска. Обновление данных о погоде может осуществляться как автоматически, так и вручную.
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