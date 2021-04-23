Яндекс.Погода для Android

Описание
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Оценка: 4.17/5 голосов - 12
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):0 / 10 274 | Статистика
Размер:22,1 Мб
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Яндекс.Погода - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно в любое время узнать подробный прогноз погоды (температуру воздуха, скорость ветра, давление и влажность) как на текущий момент, так и на следующие девять дней.

Наглядности программе добавляет изменение цвета фона и графических элементов в зависимости от погоды. Также присутствует возможность просмотра погоды в любом другом городе, который можно найти при помощи поиска. Обновление данных о погоде может осуществляться как автоматически, так и вручную.

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