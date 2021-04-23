Яндекс.Погода - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно в любое время узнать подробный прогноз погоды (температуру воздуха, скорость ветра, давление и влажность) как на текущий момент, так и на следующие девять дней.

Наглядности программе добавляет изменение цвета фона и графических элементов в зависимости от погоды. Также присутствует возможность просмотра погоды в любом другом городе, который можно найти при помощи поиска. Обновление данных о погоде может осуществляться как автоматически, так и вручную.