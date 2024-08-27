Погода для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Weather Forecast & Widget & Radar
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28.96 Мб
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Приложение Погода предоставляет точные и актуальные данные о погодных условиях как для локальных, так и глобальных локаций. Основное предназначение приложения - обеспечивать пользователей подробной информацией о погоде на ближайшее время, обновляемой ежечасно. Пользователи могут просматривать прогнозы на месяц вперед, отслеживать погодные изменения с помощью радара в режиме реального времени и настраивать отображение данных через виджеты.
Одной из ключевых особенностей является гибкость настройки местоположений. Приложение автоматически определяет текущую локацию пользователя, но также позволяет вручную выбирать любые другие интересующие места. Это позволяет пользователям получать детализированные прогнозы как для своего региона, так и для других точек на карте, что удобно при планировании поездок или отслеживании погоды в разных городах.
Интерактивные функции приложения включают в себя анимированные метеорологические данные, отображаемые в реальном времени. Пользователи могут следить за движением облаков, штормов, а также за другими погодными явлениями. Приложение поддерживает виджеты, которые показывают температуру, дату, время и другую необходимую информацию прямо на домашнем экране устройства.
Основные возможности приложения:
- Подробный прогноз на 30 дней вперед.
- Отображение анимированных метеорологических данных на радаре в реальном времени.
- Автоматическое определение текущего местоположения и возможность ручной настройки локаций.
- Информация о погоде в режиме реального времени для любого выбранного места.
- Виджеты с отображением температуры, даты, времени и других погодных данных.
- Возможность отслеживать погодные условия в нескольких локациях одновременно.
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