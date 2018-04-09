PhotoPad Photo Editor для Windows

PhotoPad Photo Editor 4.01

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Описание PhotoPad Photo Editor 4.01Описание   Скачать PhotoPad Photo Editor 4.01СКАЧАТЬ (4,01 Мб) Скриншоты PhotoPad Photo Editor 4.01Скриншоты (3)   Статистика PhotoPad Photo Editor 4.01Статистика   Отзывы о PhotoPad Photo Editor 4.01Отзывы (0)  
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PhotoPad Photo Editor - бесплатная программа для редактирования цифровых изображений и фотографий. С помощью приложения можно легко обрезать, поворачивать, изменять размер изображений, удалять эффект "красных глаз" и другие дефекты с фотографий, регулировать цвет, оттенок, насыщенность, яркость и контрастность, применять разнообразные эффекты (сепия, виньетирование, размытие и т.д.), добавлять текст, создавать коллажи или панорамы и многое другое.

Присутствует функция предварительного просмотра и поддержка практически всех популярных графических форматов. Отредактированные изображения можно затем опубликовать на Facebook или Flickr.

Скриншоты PhotoPad Photo Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 604
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе PhotoPad Photo Editor

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