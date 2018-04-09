PhotoPad Photo Editor - бесплатная программа для редактирования цифровых изображений и фотографий. С помощью приложения можно легко обрезать, поворачивать, изменять размер изображений, удалять эффект "красных глаз" и другие дефекты с фотографий, регулировать цвет, оттенок, насыщенность, яркость и контрастность, применять разнообразные эффекты (сепия, виньетирование, размытие и т.д.), добавлять текст, создавать коллажи или панорамы и многое другое.

Присутствует функция предварительного просмотра и поддержка практически всех популярных графических форматов. Отредактированные изображения можно затем опубликовать на Facebook или Flickr.