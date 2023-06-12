HEIC to JPG Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|12.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoftOrbits
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|11,31 Мб
HEIC to JPG Converter - полезное приложение для преобразования файлов HEIC в некоторые из наиболее популярных форматов изображений.
Этот инструмент позволяет конвертировать файлы HEIC не только в JPG, но и в другие форматы, такие как GIF, BMP, PNG, PCX, TIF и TGA. Стоит также отметить, что программа поддерживает пакетное преобразование и пакетное переименование, а также жесты перетаскивания. Утилита способна изменять размеры, поворачивать, переворачивать и зеркально отображать полученные изображения.
Кроме того, вы можете добавлять различные эффекты (например, оттенки серого и автобаланс), а также пользовательские водяные знаки для изображений и текста. Перейдя в раздел "Параметры" приложения, вы сможете настроить различные аспекты, такие как алгоритмы сжатия TIFF и GIF, а также некоторые связанные с конвертацией JPEG. Конвертируйте файлы HEIC в другие форматы изображений за считанные секунды.
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