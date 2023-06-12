HEIC to JPG Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:12.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:11,31 Мб
HEIC to JPG Converter скриншот № 1
HEIC to JPG Converter скриншот № 2

HEIC to JPG Converter - полезное приложение для преобразования файлов HEIC в некоторые из наиболее популярных форматов изображений.

Этот инструмент позволяет конвертировать файлы HEIC не только в JPG, но и в другие форматы, такие как GIF, BMP, PNG, PCX, TIF и TGA. Стоит также отметить, что программа поддерживает пакетное преобразование и пакетное переименование, а также жесты перетаскивания. Утилита способна изменять размеры, поворачивать, переворачивать и зеркально отображать полученные изображения.

Кроме того, вы можете добавлять различные эффекты (например, оттенки серого и автобаланс), а также пользовательские водяные знаки для изображений и текста. Перейдя в раздел "Параметры" приложения, вы сможете настроить различные аспекты, такие как алгоритмы сжатия TIFF и GIF, а также некоторые связанные с конвертацией JPEG. Конвертируйте файлы HEIC в другие форматы изображений за считанные секунды.

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