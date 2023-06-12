HEIC to JPG Converter - полезное приложение для преобразования файлов HEIC в некоторые из наиболее популярных форматов изображений.

Этот инструмент позволяет конвертировать файлы HEIC не только в JPG, но и в другие форматы, такие как GIF, BMP, PNG, PCX, TIF и TGA. Стоит также отметить, что программа поддерживает пакетное преобразование и пакетное переименование, а также жесты перетаскивания. Утилита способна изменять размеры, поворачивать, переворачивать и зеркально отображать полученные изображения.

Кроме того, вы можете добавлять различные эффекты (например, оттенки серого и автобаланс), а также пользовательские водяные знаки для изображений и текста. Перейдя в раздел "Параметры" приложения, вы сможете настроить различные аспекты, такие как алгоритмы сжатия TIFF и GIF, а также некоторые связанные с конвертацией JPEG. Конвертируйте файлы HEIC в другие форматы изображений за считанные секунды.