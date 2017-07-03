Fraps 3.5.99 Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК VirtualDub 1.10.4 VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб). ContaCam 7.0.0 ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции

MyCam 1.1 MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате Adobe Premiere Pro 2017 / 2.0 Adobe Premiere Pro - полнофункциональный редактор видео, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для создания потрясающих роликов. Присутствует HyperCam 4.0.1511.06 HyperCam - приложение для захвата видео с экрана компьютера, с последующим сохранением результата в виде файла AVI или WMV. Захват можно осуществлять как со всего