BB FlashBack Pro - программа для записи экрана для создания обучающих программ, демо или учебных материалов. Может одновременно записывать несколько мониторов. Обладает функциями редактирования звука и изображения, эффектами экспорта в EXE и увеличения. Позволяет добавлять текстовые эффекты и подсветку, редактировать и прятать движения мыши, показывать изображения, вырезать и вставлять видео, изменять область отображения и пр.
Возможности приложения:
Запись изображений экрана, микрофона, звуков ПК и веб-камеры.
Запись всего экрана, окна или участка.
Запись и отображение нажатий клавиш.
Возможность настройки желаемого размера и качества файла.
Запланированная запись.
Добавление звуковых комментариев уже к готовому ролику, а также текстовых аннотаций, изображений, водяного знака, стрелок и интерактивных кнопок.
Загрузка на YouTube, Blip.tv, Viddler и Revver.
Загрузка на http, ftp файловые серверы локальной сети.
Экспорт в Flash (SWF и FLV), AVI, WMV, QuickTime (H264), MPEG4 (совместимый с iPad/Pod/Phone).
Экспорт в GIF.
Экспорт в автономный EXE.
Экспорт в MS Powerpoint.
Добавление файлов AVI или WMV в качестве видео "картинка в картинке".
Отображение невидимых нажатий клавиш. Сглаживание или повторная запись движений мыши. Подсветка курсора.
Покадровое редактирование видео. Обрезка участка видеоклипа.
Редактирование нескольких звуковых дорожек.
Ускорение и замедление фрагментов видеоклипа. Эффекты увеличения.
Появление и затухание звука. Удаление шума из звука.