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BB FlashBack Express 5.30.0.4337 RU / 5.36.0.4417 EN
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4.21 из 5, всего оценок - 24
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- Рейтинг программы - 4.21 из 5
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BB FlashBack Express - бесплатное приложение для записи изображения экрана, создающее компактные высококачественные AVI и Flash видеофайлы со звуком. Идеально подходит для создания видеоклипов для YouTube и других подобных сервисов. Обеспечивает полное управление функциями видео и звука. Записывает только изменения экрана, поэтому размер файла может быть минимальным, при этом сохраняя высокое качество видео.
Особенности программы:
- Запись экрана, звука и веб-камеры.
- Сохранение видеоклипов в формате Flash или AVI.
- Функция простой загрузки на YouTube, Blip.tv, Viddler и Revver.
- Возможность записи и воспроизведения вебкамеры в формате картинка-в-картинке
- Драйвер захвата Vista, который обеспечивает высокую производительность при записи Windows Vista.
- Позволяет записывать голосовые комментарии во время записи экрана, добавлять звуковые дорожки или видео с вебкамеры.
- Возможность выбора записи любой части экрана (весь экран, окно или область).
- Возможность покадрового просмотра видео.
- Навигация по эскизам обеспечивает простую работу с большими видеоклипами.
Примечание. Для полнофункционального использования приложения необходимо получить БЕСПЛАТНЫЙ лицензионный ключ, указав адрес электронной почты и зарегистрировав приложение.
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|Что нового в BB FlashBack Express 5.30.0.4337 RU / 5.36.0.4417 EN?
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Отзывы о программе BB FlashBack Express
Alex про BB FlashBack Express 5.7.0.3619 RU / 5.13.0.3881 EN [06-01-2016]
объясните криворукому,как включить русский язык
9 | 5 | Ответить
Сергей про BB FlashBack Express 5.7.0.3619 RU / 5.11.0.3807 EN [16-11-2015]
Скачал с офсайта Экспресс версию, бесплатно зарегился, получил код.
Работает отлично, много настроек.
| 4 | Ответить
Петрович про BB FlashBack Express 4.1.13.3400 RU / 5.6.0.3551 EN [20-03-2015]
Программа работает без проблем
| | Ответить
Дмитрий про BB FlashBack Express 4.1.13.3400 RU / 5.6.0.3551 EN [17-03-2015]
30 дней можно без регистрации, потом регаешься и пользуешься бесплатно дальше
| 1 | Ответить
Win_S про BB FlashBack Express 4.1.13.3400 RU / 5.4.0.3446 EN [01-01-2015]
у меня у одного чтоли прога оказалась платной - разрешает бесплатно попользоваться только 29дней?
1 | 10 | Ответить
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