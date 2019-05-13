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BB FlashBack Express для Windows

BB FlashBack Express 5.30.0.4337 RU / 5.36.0.4417 EN

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Описание BB FlashBack Express 5.30.0.4337 RU / 5.36.0.4417 ENОписание   Скачать BB FlashBack Express 5.30.0.4337 RU / 5.36.0.4417 ENСКАЧАТЬ (21,66 Мб) Скриншоты BB FlashBack Express 5.30.0.4337 RU / 5.36.0.4417 ENСкриншоты (9)   Статистика BB FlashBack Express 5.30.0.4337 RU / 5.36.0.4417 ENСтатистика   Отзывы о BB FlashBack Express 5.30.0.4337 RU / 5.36.0.4417 ENОтзывы (11)  
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4.21 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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BB FlashBack Express - бесплатное приложение для записи изображения экрана, создающее компактные высококачественные AVI и Flash видеофайлы со звуком. Идеально подходит для создания видеоклипов для YouTube и других подобных сервисов. Обеспечивает полное управление функциями видео и звука. Записывает только изменения экрана, поэтому размер файла может быть минимальным, при этом сохраняя высокое качество видео.

Особенности программы:

  • Запись экрана, звука и веб-камеры.
  • Сохранение видеоклипов в формате Flash или AVI.
  • Функция простой загрузки на YouTube, Blip.tv, Viddler и Revver.
  • Возможность записи и воспроизведения вебкамеры в формате картинка-в-картинке
  • Драйвер захвата Vista, который обеспечивает высокую производительность при записи Windows Vista.
  • Позволяет записывать голосовые комментарии во время записи экрана, добавлять звуковые дорожки или видео с вебкамеры.
  • Возможность выбора записи любой части экрана (весь экран, окно или область).
  • Возможность покадрового просмотра видео.
  • Навигация по эскизам обеспечивает простую работу с большими видеоклипами.

Примечание. Для полнофункционального использования приложения необходимо получить БЕСПЛАТНЫЙ лицензионный ключ,  указав адрес электронной почты и зарегистрировав приложение.

Что нового в BB FlashBack Express 5.30.0.4337 RU / 5.36.0.4417 EN?
  • Исправлены ошибки
BB FlashBack Express
BB FlashBack Express
BB FlashBack Express
BB FlashBack Express
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 34 211
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Видео захват
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Отзывы о программе BB FlashBack Express

Alex про BB FlashBack Express 5.7.0.3619 RU / 5.13.0.3881 EN [06-01-2016]

объясните криворукому,как включить русский язык
9 | 5 | Ответить

Сергей про BB FlashBack Express 5.7.0.3619 RU / 5.11.0.3807 EN [16-11-2015]

Скачал с офсайта Экспресс версию, бесплатно зарегился, получил код.
Работает отлично, много настроек.
| 4 | Ответить

Петрович про BB FlashBack Express 4.1.13.3400 RU / 5.6.0.3551 EN [20-03-2015]

Программа работает без проблем
| | Ответить

Дмитрий про BB FlashBack Express 4.1.13.3400 RU / 5.6.0.3551 EN [17-03-2015]

30 дней можно без регистрации, потом регаешься и пользуешься бесплатно дальше
| 1 | Ответить

Win_S про BB FlashBack Express 4.1.13.3400 RU / 5.4.0.3446 EN [01-01-2015]

у меня у одного чтоли прога оказалась платной - разрешает бесплатно попользоваться только 29дней?
1 | 10 | Ответить

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