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World of Tanks База знаний для Android

World of Tanks База знаний 9.10 для Android

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Описание World of Tanks База знаний 9.10 для AndroidОписание   Скачать World of Tanks База знаний 9.10 для AndroidСКАЧАТЬ (24,43 Мб) Скриншоты World of Tanks База знаний 9.10 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика World of Tanks База знаний 9.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о World of Tanks База знаний 9.10 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 11
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World of Tanks База знаний – приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой базу знаний по популярной игре World of Tanks.

Пользователю предлагается развернутая информация по танкам всех наций (включая премиумные и подарочные танки), ходовым характеристикам, радиостанциям, двигателям, башням и орудиям, совместимости дополнительного оборудования и расходных материалов. Также имеется описание игровых карт, боевых достижений, умений и навыков экипажа. Технику можно сравнивать с другими танками, независимо от комплектации.  

Приложение не требует доступа к сети и работает офлайн. 

Что нового в World of Tanks База знаний 9.10 для Android?
  • данные обновлены до версии игры 0.9.17.
  • багфиксы.
Скриншоты World of Tanks База знаний:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский, Греческий
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 550
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа World of Tanks База знаний отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе World of Tanks База знаний

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