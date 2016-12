World of Tanks База знаний 9.10 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 24,43 Мб) Скриншоты (12) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 11 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 World of Tanks База знаний – приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой базу знаний по популярной игре World of Tanks. Пользователю предлагается развернутая информация по танкам всех наций (включая премиумные и подарочные танки), ходовым характеристикам, радиостанциям, двигателям, башням и орудиям, совместимости дополнительного оборудования и расходных материалов. Также имеется описание игровых карт, боевых достижений, умений и навыков экипажа. Технику можно сравнивать с другими танками, независимо от комплектации. Приложение не требует доступа к сети и работает офлайн. Что нового в World of Tanks База знаний 9.10 для Android?

данные обновлены до версии игры 0.9.17.

багфиксы. Скриншоты World of Tanks База знаний: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Русский, Греческий Закачек (сегодня/всего) 0 / 9 550 Разработчик Evgenii Bryl Последнее обновление 28.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое Отзывы о программе World of Tanks База знаний Admin Отзывов о программе World of Tanks База знаний 9.10 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости