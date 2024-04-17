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Фразы мемов рунета для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 008 | Статистика
Размер:25.77 Мб
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Фразы мемов рунета скриншот № 4

Фразы мемов рунета - огромный сборник всевозможных фраз и цитат героев различных видеороликов, ставших впоследствии мемами. Для удобства все фразы отсортированы по персонажам. Также в сборник входят фразы популярных видеоблогеров на YouTube и разные смешные звуки.

Понравившуюся фразу можно прослушать на своем мобильно устройстве, поделиться с друзьями в социальных сетях, мессенджерах или отправить на электронную почту или MMS. В приложении собраны выражения, которыми можно воспользоваться практически в любой жизненной ситуации.

Что нового в Фразы мемов рунета 3.5?
  • Исправили ошибки
  • Поддержка андройд 12
  • Добавили уведомления
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