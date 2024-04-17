Фразы мемов рунета для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|snakesoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 008 | Статистика
|Размер:
|25.77 Мб
|СКАЧАТЬ
Фразы мемов рунета - огромный сборник всевозможных фраз и цитат героев различных видеороликов, ставших впоследствии мемами. Для удобства все фразы отсортированы по персонажам. Также в сборник входят фразы популярных видеоблогеров на YouTube и разные смешные звуки.
Понравившуюся фразу можно прослушать на своем мобильно устройстве, поделиться с друзьями в социальных сетях, мессенджерах или отправить на электронную почту или MMS. В приложении собраны выражения, которыми можно воспользоваться практически в любой жизненной ситуации.
- Исправили ошибки
- Поддержка андройд 12
- Добавили уведомления
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