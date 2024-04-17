Фразы мемов рунета - огромный сборник всевозможных фраз и цитат героев различных видеороликов, ставших впоследствии мемами. Для удобства все фразы отсортированы по персонажам. Также в сборник входят фразы популярных видеоблогеров на YouTube и разные смешные звуки.

Понравившуюся фразу можно прослушать на своем мобильно устройстве, поделиться с друзьями в социальных сетях, мессенджерах или отправить на электронную почту или MMS. В приложении собраны выражения, которыми можно воспользоваться практически в любой жизненной ситуации.