DBF Viewer 2000 для Windows

DBF Viewer 2000 6.85

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Описание DBF Viewer 2000 6.85Описание   Скачать DBF Viewer 2000 6.85СКАЧАТЬ (7,6 Мб) Скриншоты DBF Viewer 2000 6.85Скриншоты (7)   Статистика DBF Viewer 2000 6.85Статистика   Отзывы о DBF Viewer 2000 6.85Отзывы (2)  
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4.87 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.87 из 5
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DBF Viewer 2000 - простая в использовании программа, которая позволяет просматривать, редактировать и распечатывать содержимое DBF-файлов (в т.ч. используемых в Clipper, dBase, Foxpro и других СУБД). С помощью приложения можно редактировать файлы в Windows или DOS-кодировке, просматривать информацию о полях, искать, сортировать, удалять данные с использованием групповых символов, а также распечатывать и упаковывать записи.

Присутствует возможность экспорта информации в формат HTML, настройки цвета и шрифта, составления запросов по шаблонам и редактирования многострочных текстовых полей в формате dBase III, dBase IV, FoxPro, VFP и DB2K. Не требуется внешних ODBC или BDE-драйверов для работы с базами данных.

Ключевые возможности DBF Viewer 2000:

  • поддержка DBF-файлов любых баз данных (Clipper, FoxPro, Visual Foxpro, dBase III/IV, dBase Level 7, HiPer-Six);
  • экспорт данных в форматы CSV, TXT, XML, Excel, HTML, PRG, SQL;
  • экспорт данных в SQL-запросы для СУБД MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL;
  • поддержка просмотра и редактирования memo-полей во внешних файлах (.fpt, .dbt, .smt);
  • поддержка работы с DBF-файлами размером более 2 Гб;
  • автоматическое определение кодировки;
  • создание запросов по примерам ("Query by Example");
  • режим быстрого просмотра; быстрое удаление дублирующихся записей;
  • возможность оптимизации структуры DBF-файлов;
  • импорт данных из DBF, CSV и Paradox-файлов;
  • поддержка восстановления удалённых записей;
  • статистическая информация для каждого поля (минимум, максимум, среднее, сумма);
  • изменение кодировки и регистра символов;
  • многоуровневые списки отмены/повтора выполненных операций;
  • возможность экспорта и замены данных через командную строку.
Что нового в DBF Viewer 2000 6.85?
  • Улучшена производительность при переименовании полей.
  • Добавлена возможность экспорта структуры DBF файлов в XLSX формат.
  • Улучшена команда "Заполнить".
Скриншоты DBF Viewer 2000:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 11 866
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных
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Отзывы о программе DBF Viewer 2000

Петр про DBF Viewer 2000 6.45 [22-11-2017]

Лучшее приложение для работы с DBF
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Феф про DBF Viewer 2000 6.45 [21-11-2017]

Дубовая прога
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