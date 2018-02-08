DBF Viewer 2000 - простая в использовании программа, которая позволяет просматривать, редактировать и распечатывать содержимое DBF-файлов (в т.ч. используемых в Clipper, dBase, Foxpro и других СУБД). С помощью приложения можно редактировать файлы в Windows или DOS-кодировке, просматривать информацию о полях, искать, сортировать, удалять данные с использованием групповых символов, а также распечатывать и упаковывать записи.
Присутствует возможность экспорта информации в формат HTML, настройки цвета и шрифта, составления запросов по шаблонам и редактирования многострочных текстовых полей в формате dBase III, dBase IV, FoxPro, VFP и DB2K. Не требуется внешних ODBC или BDE-драйверов для работы с базами данных.
Ключевые возможности DBF Viewer 2000:
поддержка DBF-файлов любых баз данных (Clipper, FoxPro, Visual Foxpro, dBase III/IV, dBase Level 7, HiPer-Six);
экспорт данных в форматы CSV, TXT, XML, Excel, HTML, PRG, SQL;
экспорт данных в SQL-запросы для СУБД MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL;
поддержка просмотра и редактирования memo-полей во внешних файлах (.fpt, .dbt, .smt);
поддержка работы с DBF-файлами размером более 2 Гб;
автоматическое определение кодировки;
создание запросов по примерам ("Query by Example");
режим быстрого просмотра; быстрое удаление дублирующихся записей;
возможность оптимизации структуры DBF-файлов;
импорт данных из DBF, CSV и Paradox-файлов;
поддержка восстановления удалённых записей;
статистическая информация для каждого поля (минимум, максимум, среднее, сумма);