DataExpress для Windows

DataExpress 3.0 beta (31.01.2019)

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Описание DataExpress 3.0 beta (31.01.2019)Описание   Скачать DataExpress 3.0 beta (31.01.2019)СКАЧАТЬ (4,97 Мб) Скриншоты DataExpress 3.0 beta (31.01.2019)Скриншоты (8)   Статистика DataExpress 3.0 beta (31.01.2019)Статистика   Отзывы о DataExpress 3.0 beta (31.01.2019)Отзывы (17)  
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4.19 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.19 из 5
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DataExpress - это универсальная, полностью настраиваемая база данных для хранения разнообразной информации: от простого телефонного справочника до сложных структур данных со списками, таблицами и графикой. Программа имеет простой классический интерфейс и не требует много времени на освоение.

Все данные вводятся в формы, которые создаются пользователем по своему усмотрению и необходимости. Для этого в программе предусмотрен дизайнер форм. Размещайте компоненты на форме так, как Вам удобно. Каждый компонент может хранить данные определенного типа. На форме можно размещать следующие компоненты: надпись, текст, число, дата, заметка, флажок, список, список объектов, изображение, фоновое изображение, фигура, файл, таблица, группа, закладки.

В DataExpress предусмотрено несколько режимов просмотра: в виде таблицы, в виде формы, в таблице и форме одновременно. С помощью фильтра можно отбирать данные по определенным условиям. Есть и обычный поиск по полям. Вы можете распечатывать информацию, используя шаблоны. Шаблоны создаются в текстовом редакторе в форматах DOCX, ODT, WORD XML или HTML.

Основные возможности:

  • хранение информации в локальной базе данных Firebird;
  • ведение множества баз;
  • удобный дизайнер форм;
  • ввод и редактирование данных в форме и таблице;
  • поиск данных по отдельным полям или всем полям одновременно;
  • фильтрация данных;
  • сортировка данных;
  • печать данных с использованием шаблонов;
  • импорт/экспорт данных в формат CSV, в том числе изображений и файлов;
  • несколько режимов просмотра данных;
  • запоминание пользовательских настроек: фильтры, размеры и позиции столбцов, сортировки, режимы просмотра;
  • возможность работы с флешки (портативная версия).

В целом, программа поможет Вам лучше систематизировать информацию и сохранить ее в единой базе данных, а также избавит от необходимости хранить данные в отдельных файлах и папках.

Что нового в DataExpress 3.0 beta (31.01.2019)?
  • Исправлены ошибки и недоработки: http://forum.mydataexpress.ru/viewtopic.php?f=54&t=2640, http://forum.mydataexpress.ru/viewtopic.php?f=15&t=2634.
  • Добавлено свойство объекта "При наличии дерева в окне списка". Установка свойства в значение "Обновлять дерево каждый раз при показе окна" решает эту проблему.
  • Добавлен метод TCanvas.TextRect.
Скриншоты DataExpress:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 149
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных
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Отзывы о программе DataExpress

Владимир про DataExpress 3.0 beta [29-10-2018]

Павел, фильтр смарт скрин реагирует на неподписанное приложение. Об этом есть упоминание на форуме: https://forum.develop-soft.ru/viewtopic.php?t=86
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Павел про DataExpress 3.0 beta [26-09-2018]

Фильтр SmartScreen Защитника Windows предотвратил запуск неопознанного приложения, которое может подвергнуть компьютер риску.
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Владимир про DataExpress 3.0 beta [04-07-2018]

Создан облачный сервис-песочница для тестирования баз: DataExpress Cloud.
Для того чтобы поработать со своей базой в облаке достаточно выполнить пару несложных шагов.

1. Загрузить файл бд перетаскиванием в браузер.
2. Запустить загруженную базу в DataExpress...

Это все! Нет необходимости в установке собственного сервера Firebird а нахождение базы в открытом доступе через интернет делает ее доступной для пользователей из любой точки мира. На сервисе уже все готово и настроено для полноценной сетевой работы.

Адрес сервиса: http://base.mydataxpress.ru
Ветка с обсуждением: https://forum.develop-soft.ru/viewtopic.php?f=14&t=140#p1006
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Виктор про DataExpress 3.0 beta [07-05-2018]

Все... Умерла... Аминь. И автор ушел в партизаны.
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Владимир про DataExpress 2.0 [15-03-2018]

Новый независимый форум с обсуждением программы DataExpress.
https://forum.develop-soft.ru/viewforum.php?f=3
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