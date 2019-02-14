DataExpress - это универсальная, полностью настраиваемая база данных для хранения разнообразной информации: от простого телефонного справочника до сложных структур данных со списками, таблицами и графикой. Программа имеет простой классический интерфейс и не требует много времени на освоение.
Все данные вводятся в формы, которые создаются пользователем по своему усмотрению и необходимости. Для этого в программе предусмотрен дизайнер форм. Размещайте компоненты на форме так, как Вам удобно. Каждый компонент может хранить данные определенного типа. На форме можно размещать следующие компоненты: надпись, текст, число, дата, заметка, флажок, список, список объектов, изображение, фоновое изображение, фигура, файл, таблица, группа, закладки.
В DataExpress предусмотрено несколько режимов просмотра: в виде таблицы, в виде формы, в таблице и форме одновременно. С помощью фильтра можно отбирать данные по определенным условиям. Есть и обычный поиск по полям. Вы можете распечатывать информацию, используя шаблоны. Шаблоны создаются в текстовом редакторе в форматах DOCX, ODT, WORD XML или HTML.
Основные возможности:
хранение информации в локальной базе данных Firebird;
ведение множества баз;
удобный дизайнер форм;
ввод и редактирование данных в форме и таблице;
поиск данных по отдельным полям или всем полям одновременно;
фильтрация данных;
сортировка данных;
печать данных с использованием шаблонов;
импорт/экспорт данных в формат CSV, в том числе изображений и файлов;
несколько режимов просмотра данных;
запоминание пользовательских настроек: фильтры, размеры и позиции столбцов, сортировки, режимы просмотра;
возможность работы с флешки (портативная версия).
В целом, программа поможет Вам лучше систематизировать информацию и сохранить ее в единой базе данных, а также избавит от необходимости хранить данные в отдельных файлах и папках.
Что нового в DataExpress 3.0 beta (31.01.2019)?
Исправлены ошибки и недоработки: http://forum.mydataexpress.ru/viewtopic.php?f=54&t=2640, http://forum.mydataexpress.ru/viewtopic.php?f=15&t=2634.
Добавлено свойство объекта "При наличии дерева в окне списка". Установка свойства в значение "Обновлять дерево каждый раз при показе окна" решает эту проблему.
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Отзывы о программе DataExpress
Владимир про DataExpress 3.0 beta [29-10-2018]
Павел, фильтр смарт скрин реагирует на неподписанное приложение. Об этом есть упоминание на форуме: https://forum.develop-soft.ru/viewtopic.php?t=86 | | Ответить
Павел про DataExpress 3.0 beta [26-09-2018]
Фильтр SmartScreen Защитника Windows предотвратил запуск неопознанного приложения, которое может подвергнуть компьютер риску. | | Ответить
Владимир про DataExpress 3.0 beta [04-07-2018]
Создан облачный сервис-песочница для тестирования баз: DataExpress Cloud.
Для того чтобы поработать со своей базой в облаке достаточно выполнить пару несложных шагов.
1. Загрузить файл бд перетаскиванием в браузер.
2. Запустить загруженную базу в DataExpress...
Это все! Нет необходимости в установке собственного сервера Firebird а нахождение базы в открытом доступе через интернет делает ее доступной для пользователей из любой точки мира. На сервисе уже все готово и настроено для полноценной сетевой работы.
Адрес сервиса: http://base.mydataxpress.ru
Ветка с обсуждением: https://forum.develop-soft.ru/viewtopic.php?f=14&t=140#p1006 | | Ответить
Виктор про DataExpress 3.0 beta [07-05-2018]
Все... Умерла... Аминь. И автор ушел в партизаны. | | Ответить
Владимир про DataExpress 2.0 [15-03-2018]
Новый независимый форум с обсуждением программы DataExpress.
https://forum.develop-soft.ru/viewforum.php?f=3
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