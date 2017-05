GeForce Experience - приложение от компании NVIDIA, которое несомненно заинтересует заядлых геймеров. Программа предназначена не только для автоматического обновления драйверов для видеокарт, но и позволяет определять, и тут же устанавливать, оптимальные настройки графики для игр (на данный момент поддерживается около 50 популярных игр, включая World Of Tanks, Battlefield 3, Assassin's Creed 3, Crysis 2, Call of Duty: Black Ops 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Diablo III, Need for Speed и др.).

Присутствует встроенная интерактивная программа анализа со скриншотами, которая поможет больше узнать о каждой графической настройке и ее возможностях. Таким образом GeForce Experience позволяет пользователю обеспечить максимально возможное качество игровой графики на конкретной конфигурации ПК или ноутбука (приложение работает на десктопах и ноутбуках с видеокартами NVIDIA GeForce 400, 500, 600-ой серий и выше (архитектуры Fermi и Kepler)).