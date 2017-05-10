GeForce Experience для Windows

GeForce Experience 3.6.0.74

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Описание GeForce Experience 3.6.0.74Описание   Скачать GeForce Experience 3.6.0.74СКАЧАТЬ (82,2 Мб) Скриншоты GeForce Experience 3.6.0.74Скриншоты (5)   Статистика GeForce Experience 3.6.0.74Статистика   Отзывы о GeForce Experience 3.6.0.74Отзывы (8)  
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3.65 из 5, всего оценок - 44
  • Рейтинг программы - 3.65 из 5
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GeForce Experience - приложение от компании NVIDIA, которое несомненно заинтересует заядлых геймеров. Программа предназначена не только для автоматического обновления драйверов для видеокарт, но и позволяет определять, и тут же устанавливать, оптимальные настройки графики для игр (на данный момент поддерживается около 50 популярных игр, включая World Of Tanks, Battlefield 3, Assassin's Creed 3, Crysis 2, Call of Duty: Black Ops 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Diablo III, Need for Speed и др.).

Присутствует встроенная интерактивная программа анализа со скриншотами, которая поможет больше узнать о каждой графической настройке и ее возможностях. Таким образом GeForce Experience позволяет пользователю обеспечить максимально возможное качество игровой графики на конкретной конфигурации ПК или ноутбука (приложение работает на десктопах и ноутбуках с видеокартами NVIDIA GeForce 400, 500, 600-ой серий и выше (архитектуры Fermi и Kepler)).

Что нового в GeForce Experience 3.6.0.74?
  • Со всеми возможностями выпуска можно ознакомиться здесь: http://www.nvidia.ru/object/geforce-experience-download-ru.html
Скриншоты GeForce Experience:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 23 807
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Настройка, оптимизация
 Программа GeForce Experience отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе GeForce Experience

ЗаМир про GeForce Experience 3.1.0.48 [26-10-2016]

Была нормлаьная програма, но всё испортила регистрация, я не хочу ни с кем делится и ничего публиковать, но нет без регистрации уже не запустить....
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alykhov11 про GeForce Experience 2.11.4.0 [08-07-2016]

довольно хорошая программа , долго не мог найти драйвера для своей видеокарты , эта штука мне очень помогла , советую !!!
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Fredy07 про GeForce Experience 2.5.15.46 [11-12-2015]

Не знаю, у кого из за нее тормозит, попробуйте почистить свой комп от пыли, поменять термопасту и поудалять кучу ненужных программ из системы, ну и в автозагрузке поковырять:))
А программа ооочень годная, однозначно маст хэв у кого видюхи geforce. Я сам только в танчики играю, но эта официальная прога открыла мне глаза с другой стороны на графические настройки в wot, у меня теперь не только графа со всеми красивостями но и фпс не проседает ниже 67 и это в ооочень редких случаях, когда одновременно взрываются бк, кидают артаводы и все вокруг взрывается:)) (74-96 фпс 99%времени).
Прога зе бест, по сравнению с АМД-шной Каталист центр, или как там она..;)
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Серёга про GeForce Experience 2.5.15.46 [09-11-2015]

Изначально всё было хорошо,но с последним обновлением стал тупить комп,отразилось это в игре мир танков,и окна стали открываться и закрываться рывками,удалил её нахер и всё ровно!
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Сергей про GeForce Experience 2.4.3.22 [23-05-2015]

Уже какая версия по счету, так и не работает это говно. Разрабы - криворукие раки.
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