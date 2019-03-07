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Win 10 Tweaker 14.0
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4.74 из 5, всего оценок - 24
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- Рейтинг программы - 4.74 из 5
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Win 10 Tweaker — небольшая, но очень мощная программа, позволяющая сделать полную оптимизацию и очистку Windows в несколько кликов. Предлагает пользователю исключительно самые востребованные параметры и опции, например присутствует возможность отключение встроенных параметров телеметрии, персональной настройки интерфейса и контекстного меню, отключения всех неиспользуемых служб Windows, удаления предустановленных приложений, управления автозагрузкой программ и пр.
Основные преимущества:
- Наличие подробных описаний-подсказок для каждого пункта.
- Отсутствуют дополнительные модули типа nircmd, самораспаковывающиеся архивы SFX и библиотеки.
- Программа не сохраняет логи, не создает записи в системном реестре и автоматические точки восстановления.
- Не требуется сохранение параметров и настроек.
- Возможность восстановить системные значения, что может быть полезно тем, кто не знает, как вернуть то, что поломал другой твикер.
- Полноценная совместимость с Windows 7 и 8.1.
- Поддержка x86 и x64 версий Windows.
- Включена поддержка пользователя. Имеется возможность написать сообщение напрямую автору.
- Быстрая и удобная система полного удаления и восстановления приложений из магазина Windows.
- Удобная система обновлений.
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|Что нового в Win 10 Tweaker 14.0?
- Добавлены Настройки, включающие в себя виджеты и Proкаченные возможности
- Добавлен виджет автоматической очистки оперативной памяти
- добавлены опции контекстного меню (Очистить, Свернуть в трей, Закрыть)
- добавлены ключи widget и tray для быстрого запуска в нужном режиме
- выпилена страхолюдина по Alt + Tab
- очистка оперативки больше не прибавляет 17821965872632 МБ
- Добавлена возможность сворачивать программу
- Добавлен Украинский язык (спасибо Stanislav Zhuk)
- Добавлен тихий импорт драйверов
- Добавлен видеотуториал по тихим ключам
- Добавлена возможность откатывать все твики
- Добавлена возможность планировки обновления антишпионских правил
- В Очистку Журналов Windows добавлены журналы от приложений
- Обновлена категория Приложения (актуальные иконки и правила)
- Ускорена загрузка Системной информации
- Неумещающиеся имена чемпионов Автозагрузки теперь умещаются
- Cortana выучила 12 урок поведения — не лезть в интернет
- Клик по Pro в окне «О программе» копирует код активации
- Улучшен английский, устранены опечатки, исправлены подсказки
- Наведение мыши на Службы требует меньшего прицеливания
- Откат OneDrive теперь в тихом режиме
- Улучшен твик Открывать .nfo и неизвестные файлы Блокнотом / Notepad++
- Улучшен тихий импорт
- Дубликаты окон не открываются, если пытаться снова открыть Настройки / О программе
- Проведена огромная оптимизация для нестандартных масштабов
- Оптимизирован код
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Отзывы о программе Win 10 Tweaker
Антон про Win 10 Tweaker 13.0 [23-02-2019]
Чтоб ты сгорел со своей этой программой: теперь каждый раз Windows требует провести активацию!!!
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Антон про Win 10 Tweaker 13.0 [20-02-2019]
У меня перестал браузер Google Chrome нормально загружаться, всегда надо обновлять страницу. Это я ещё перезагрузку компа не делал после этого твикера. Страшно даже.
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ololosh про Win 10 Tweaker 13.0 [01-01-2019]
при смене языка в консоли пишет "системе не удаётся найти указанный путь." Что не так делаю. подскажите?
5 | 1 | Ответить
XpucT про Win 10 Tweaker 12.2 [25-10-2018]
Набрать в командной строке это:
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International" /v LocaleName /t REG_SZ /d "ru-RU" /f
24 | 6 | Ответить
SOFTPORTAL про Win 10 Tweaker 11.0 [18-10-2018]
Как сменить язык на русский ?
23 | 19 | Ответить
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