Win 10 Tweaker для Windows

Win 10 Tweaker 14.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Win 10 Tweaker 14.0Описание   Скачать Win 10 Tweaker 14.0СКАЧАТЬ (690 Кб) Скриншоты Win 10 Tweaker 14.0Скриншоты (9)   Статистика Win 10 Tweaker 14.0Статистика   Отзывы о Win 10 Tweaker 14.0Отзывы (5)  
Оцените программу!
4.74 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.74 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Win 10 Tweaker — небольшая, но очень мощная программа, позволяющая сделать полную оптимизацию и очистку Windows в несколько кликов. Предлагает пользователю исключительно самые востребованные параметры и опции, например присутствует возможность отключение встроенных параметров телеметрии, персональной настройки интерфейса и контекстного меню, отключения всех неиспользуемых служб Windows, удаления предустановленных приложений, управления автозагрузкой программ и пр.

Основные преимущества:

  • Наличие подробных описаний-подсказок для каждого пункта.
  • Отсутствуют дополнительные модули типа nircmd, самораспаковывающиеся архивы SFX и библиотеки.
  • Программа не сохраняет логи, не создает записи в системном реестре и автоматические точки восстановления.
  • Не требуется сохранение параметров и настроек.
  • Возможность восстановить системные значения, что может быть полезно тем, кто не знает, как вернуть то, что поломал другой твикер.
  • Полноценная совместимость с Windows 7 и 8.1.
  • Поддержка x86 и x64 версий Windows.
  • Включена поддержка пользователя. Имеется возможность написать сообщение напрямую автору.
  • Быстрая и удобная система полного удаления и восстановления приложений из магазина Windows.
  • Удобная система обновлений.
Что нового в Win 10 Tweaker 14.0?
  • Добавлены Настройки, включающие в себя виджеты и Proкаченные возможности
  • Добавлен виджет автоматической очистки оперативной памяти
    • добавлены опции контекстного меню (Очистить, Свернуть в трей, Закрыть)
    • добавлены ключи widget и tray для быстрого запуска в нужном режиме
    • выпилена страхолюдина по Alt + Tab
    • очистка оперативки больше не прибавляет 17821965872632 МБ
  • Добавлена возможность сворачивать программу
  • Добавлен Украинский язык (спасибо Stanislav Zhuk)
  • Добавлен тихий импорт драйверов
  • Добавлен видеотуториал по тихим ключам
  • Добавлена возможность откатывать все твики
  • Добавлена возможность планировки обновления антишпионских правил
  • В Очистку Журналов Windows добавлены журналы от приложений
  • Обновлена категория Приложения (актуальные иконки и правила)
  • Ускорена загрузка Системной информации
  • Неумещающиеся имена чемпионов Автозагрузки теперь умещаются
  • Cortana выучила 12 урок поведения — не лезть в интернет
  • Клик по Pro в окне «О программе» копирует код активации
  • Улучшен английский, устранены опечатки, исправлены подсказки
  • Наведение мыши на Службы требует меньшего прицеливания
  • Откат OneDrive теперь в тихом режиме
  • Улучшен твик Открывать .nfo и неизвестные файлы Блокнотом / Notepad++
  • Улучшен тихий импорт
  • Дубликаты окон не открываются, если пытаться снова открыть Настройки / О программе
  • Проведена огромная оптимизация для нестандартных масштабов
  • Оптимизирован код
Win 10 Tweaker
Win 10 Tweaker
Win 10 Tweaker
Win 10 Tweaker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)256 / 32 567
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

MSI Afterburner 4.5.0

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

Mem Reduct 3.3.5

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает

Win 10 Tweaker 13.0

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко оптимизировать систему и улучшить ее производительность. Все пункты содержат

CCleaner 5.54.7088

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Process Hacker 2.39.124

Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков

Destroy Windows 10 Spying 2.2.2.2

Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 7/8/10 параметры телеметрии, отвечающие за

скачать Adguard

Отзывы о программе Win 10 Tweaker

Антон про Win 10 Tweaker 13.0 [23-02-2019]

Чтоб ты сгорел со своей этой программой: теперь каждый раз Windows требует провести активацию!!!
| | Ответить

Антон про Win 10 Tweaker 13.0 [20-02-2019]

У меня перестал браузер Google Chrome нормально загружаться, всегда надо обновлять страницу. Это я ещё перезагрузку компа не делал после этого твикера. Страшно даже.
| | Ответить

ololosh про Win 10 Tweaker 13.0 [01-01-2019]

при смене языка в консоли пишет "системе не удаётся найти указанный путь." Что не так делаю. подскажите?
5 | 1 | Ответить

XpucT про Win 10 Tweaker 12.2 [25-10-2018]

Набрать в командной строке это:
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International" /v LocaleName /t REG_SZ /d "ru-RU" /f
24 | 6 | Ответить

SOFTPORTAL про Win 10 Tweaker 11.0 [18-10-2018]

Как сменить язык на русский ?
23 | 19 | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 