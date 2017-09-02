McAfee AVERT Stinger - антивирус, нацеленный на отлов и уничтожение всевозможных разновидностей наиболее распространенных в настоящее время вирусов. Находит и обезвреживает свыше 190 самых "популярных" вирусов.
Интерфейс у программы прост и понятен. Весь процесс пользовательских настроек сводится к тому, чтобы указать диск или директорию для сканирования и нажать на кнопку Scan Now. Всё остальное программа сделает сама.
McAfee AVERT Stinger отличается быстрой скоростью работы и нетребовательностью к системным ресурсам. Конечно, полноценную антивирусную программу эта утилита не заменит, но она поможет избавиться от самых последних модификаций наиболее распространенных вирусов.
Ребят если всё нормально прошу ответьте vk.com ссылку на страничку выкладываю ниже:
http://vk.com/id223779642.
Заранее спасибо) | 13 | Ответить
OSpirin про McAfee AVERT Stinger 11.0.0.431 [21-07-2013]
Дедушка Мазай и зайцы, ты как бы сам и ответил на свой вопрос. Трояны не лечатся! Единственный способ их лечения - удаление. 1 | 1 | Ответить
Олег про McAfee AVERT Stinger 10.2.0.956 [20-01-2013]
Sanay, KIS не вільне програмне забезпечення, тим більше NOD.. з такими програмами не можна порівнювати | | Ответить
Сана про McAfee AVERT Stinger 10.2.0.555 [25-03-2012]
Можно ОС снести! Стояла эта шняга раньше у меня, полностью не мог удалить ни одной прграммой!!! 1 | 1 | Ответить
Дедушка Мазай и зайцы про McAfee AVERT Stinger 10.2.0.457 [06-01-2012]
COMODO Internet Security Premium,как только стал скачивать эту белеберду,удалил за тропик Козерога всю эту закачку,пояснив,что данная программа содержит высокоопасный Троян Дженерик (Trojan.Win32.Generic)!!!Что это за троян,написано даже на сайте Лаборатории Касперского:
http://support.kaspersky.ru/viruses/solutions?qid=208637347
Кстати,Касперские суперкибермозги тоже удивляют свои утверждением,что "лечения Трояна Дженерик,нет",а почему тогда COMODO его легко обнаруживает и удаляет?! 2 | | Ответить
Сергей в ответ Дедушка Мазай и зайцы про McAfee AVERT Stinger 12.1.0.1290 [10-01-2015]