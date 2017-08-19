Handy Backup для Windows

Handy Backup 7.9.3

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Описание Handy Backup 7.9.3Описание   Скачать Handy Backup 7.9.3СКАЧАТЬ (65,91 Мб) Скриншоты Handy Backup 7.9.3Скриншоты (7)   Статистика Handy Backup 7.9.3Статистика   Отзывы о Handy Backup 7.9.3Отзывы (7)  
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3.50 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Handy Backup - простая в использовании программа для автоматического создания копий ваших документов и данных, которые могут быть сохранены на любом устройстве (как внешнем, так и внутреннем, в том числе, и на CD-RW) или залиты на FTP-сервер. При помощи специальных эдд-онов вы сможете сохранять не только отдельные файлы и папки, но также письма из MS Outlook, системный реестр или ICQ переписку. Поддерживается синхронизация данных, также присутствуют и другие полезные опции.

Программа может:

  • сохранять данные автоматически, без вашего непосредственного участия, по заранее заданному расписанию
  • сохранять резервные копии данных на CD, DVD и FTP сервер
  • использовать возможность 128 - битного шифрования для защиты бизнес - информации
  • синхронизировать папки и файлы на двух или более комьютерах
  • использовать возможность zip - сжатия данных для уменьшения занимаемого места на резервном носителе
  • хранить резервные копии данных на сервере Handy Backup Online
Скриншоты Handy Backup:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 800 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 490
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование - Восстановление данных - Сравнение, Синхронизация
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Отзывы о программе Handy Backup

Максим про Handy Backup 7.8.7 [29-03-2017]

Крайне негативный отзыв о данной программе. Криво делает бэкапы на OneDrive, в программе пишется что бэкап успешно выполнен а на деле в облаке ничего нет, вечно сыпятся какие то ошибки при копировании, достучатся до тех поддержки очень трудно, работают с обеда да еще и на месте постоянно нет. 100 раз высылал логи с ошибками но ни одной из проблем еще так и не решили, кормят завтраками, типа разработчики разбираются в чем проблема. Обещают перезвонить или написать но на деле ни разу не перезвонили и не написала, пока сам до них не достучишься оно на тебя кладут большой и толстый.

Итого: Синхронизация больших папок в облако а конкретно в OneDrive делается криво, из 30 гигов выполняет только 7, синхронизацию на облако и FTP сервер делает путем копирования полностью все по новой, ему пофиг на дату изменения файла и еще куча ошибок разного рода. В общем не рекомендую данный продук. Купил 3 ключа в разные организации, теперь стыдно руководству в глаза смотреть.
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Алексей про Handy Backup 7.8.1 [21-07-2016]

Handy Backup отзыв - отвратительное программное обеспечение. тех поддержка просто долб..... - за неделю был только один ответ - удалите антивирус, тот факт что его там и не стояло им был не интересен. потом просто перестали отвечать. НЕ покупайте данное ПО НИКОГДА.
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Алексей Попков про Handy Backup 7.7.8 [17-05-2016]

В программе масса проблем, купил и пытаюсь пользоваться последней версией этой программы, но весьма трудно назвать это стабильной работой.
С тех поддержкой связаться практически не получается, после покупку программы стали полностью игнорировать. Проблемы замечены с backup из 1с и backup файлы.
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Й про Handy Backup 7.4.3 [02-09-2013]

купил 6.х версию, оказалось что не умеет работать с 256 длиной пути!!!
порпосил вернуть деньги - не вернули - пообешали в 7 версии исправить и дать ее вместо купленной.
в итоге кинули: ни денег, ни версии 7. писал им несколько раз - только обещания и все...
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Й2 в ответ Й про Handy Backup 7.5.1 [16-08-2014]

А почему они должны были вернуть? Они,что где-то писали, что эта программа умеет работать с 256 длиной пути в имени? Если нет, то они не обязаны возврощать деньги и нечего тут хныкать, хныкай вдругом месте
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Й3 в ответ Й2 про Handy Backup 7.7.7.60 [25-03-2016]

Мне кажется ты какой-то их жополиз ))
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Terry про Handy Backup 6.9.4 [21-06-2011]

Отличная прога, интерфейс и на русском уже есть!
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