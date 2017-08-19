Handy Backup - простая в использовании программа для автоматического создания копий ваших документов и данных, которые могут быть сохранены на любом устройстве (как внешнем, так и внутреннем, в том числе, и на CD-RW) или залиты на FTP-сервер. При помощи специальных эдд-онов вы сможете сохранять не только отдельные файлы и папки, но также письма из MS Outlook, системный реестр или ICQ переписку. Поддерживается синхронизация данных, также присутствуют и другие полезные опции.

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на