Handy Backup - простая в использовании программа для автоматического создания копий ваших документов и данных, которые могут быть сохранены на любом устройстве (как внешнем, так и внутреннем, в том числе, и на CD-RW) или залиты на FTP-сервер. При помощи специальных эдд-онов вы сможете сохранять не только отдельные файлы и папки, но также письма из MS Outlook, системный реестр или ICQ переписку. Поддерживается синхронизация данных, также присутствуют и другие полезные опции.
Программа может:
сохранять данные автоматически, без вашего непосредственного участия, по заранее заданному расписанию
сохранять резервные копии данных на CD, DVD и FTP сервер
использовать возможность 128 - битного шифрования для защиты бизнес - информации
синхронизировать папки и файлы на двух или более комьютерах
использовать возможность zip - сжатия данных для уменьшения занимаемого места на резервном носителе
хранить резервные копии данных на сервере Handy Backup Online
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность
Отзывы о программе Handy Backup
Максим про Handy Backup 7.8.7 [29-03-2017]
Крайне негативный отзыв о данной программе. Криво делает бэкапы на OneDrive, в программе пишется что бэкап успешно выполнен а на деле в облаке ничего нет, вечно сыпятся какие то ошибки при копировании, достучатся до тех поддержки очень трудно, работают с обеда да еще и на месте постоянно нет. 100 раз высылал логи с ошибками но ни одной из проблем еще так и не решили, кормят завтраками, типа разработчики разбираются в чем проблема. Обещают перезвонить или написать но на деле ни разу не перезвонили и не написала, пока сам до них не достучишься оно на тебя кладут большой и толстый.
Итого: Синхронизация больших папок в облако а конкретно в OneDrive делается криво, из 30 гигов выполняет только 7, синхронизацию на облако и FTP сервер делает путем копирования полностью все по новой, ему пофиг на дату изменения файла и еще куча ошибок разного рода. В общем не рекомендую данный продук. Купил 3 ключа в разные организации, теперь стыдно руководству в глаза смотреть. | | Ответить
Алексей про Handy Backup 7.8.1 [21-07-2016]
Handy Backup отзыв - отвратительное программное обеспечение. тех поддержка просто долб..... - за неделю был только один ответ - удалите антивирус, тот факт что его там и не стояло им был не интересен. потом просто перестали отвечать. НЕ покупайте данное ПО НИКОГДА. | | Ответить
Алексей Попков про Handy Backup 7.7.8 [17-05-2016]
В программе масса проблем, купил и пытаюсь пользоваться последней версией этой программы, но весьма трудно назвать это стабильной работой.
С тех поддержкой связаться практически не получается, после покупку программы стали полностью игнорировать. Проблемы замечены с backup из 1с и backup файлы. | | Ответить
Й про Handy Backup 7.4.3 [02-09-2013]
купил 6.х версию, оказалось что не умеет работать с 256 длиной пути!!!
порпосил вернуть деньги - не вернули - пообешали в 7 версии исправить и дать ее вместо купленной.
в итоге кинули: ни денег, ни версии 7. писал им несколько раз - только обещания и все... | 2 | Ответить
Й2 в ответ Й про Handy Backup 7.5.1 [16-08-2014]
А почему они должны были вернуть? Они,что где-то писали, что эта программа умеет работать с 256 длиной пути в имени? Если нет, то они не обязаны возврощать деньги и нечего тут хныкать, хныкай вдругом месте | | Ответить
Й3 в ответ Й2 про Handy Backup 7.7.7.60 [25-03-2016]
Мне кажется ты какой-то их жополиз )) | | Ответить
Terry про Handy Backup 6.9.4 [21-06-2011]
Отличная прога, интерфейс и на русском уже есть! | 2 | Ответить