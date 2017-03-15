Total Uninstall - незаменимый инструмент для пользователей, которым приходится часто ставить и удалять различный софт. Программа анализирует устанавливаемые приложения, отслеживает все вносимые в системный реестр изменения, создаваемые файлы и папки, и в случае удаления ненужных программ, позволяет осуществить их корректную деинсталляцию, полностью очищая ПК от файлово-реестровых изменений.
Ключевые особенности:
Анализ установленных приложений и мониторинг файлово-реестровых изменений.
Корректная и полная деинсталляция программ.
Возможность создания резервных копий приложений для последующего восстановления.
Добавление установленных программ в группы с возможностью их редактирования.
Поиск приложений по ключевым словам.
Наличие подробной информации о каждой установленной программе.
Журнал событий и вносимых при инсталляции изменений.
Экспорт списка установленных программ в файл с возможностью вывода на печать.
Наличие модуля для очистки системы от мусора и многое другое.
Поддерживаю (ерж. Я тоже считаю, что это лучший деинсталятор. Перепробовал много их, но у всех были проблемы с чисткой реестра от остатков. Те либо недочищали, либо напротив удаляли лишнего. | | Ответить
(ерж про Total Uninstall 6.2.4 [05-03-2013]
О, это классная программа, на данный момент самый лучший деинсталлятор. Всем настоятельно рекомендую его устанавливать. | | Ответить