Total Uninstall для Windows

Total Uninstall 6.18.1

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Описание Total Uninstall 6.18.1Описание   Скачать Total Uninstall 6.18.1СКАЧАТЬ (25,43 Мб) Скриншоты Total Uninstall 6.18.1Скриншоты (6)   Статистика Total Uninstall 6.18.1Статистика   Отзывы о Total Uninstall 6.18.1Отзывы (5)  
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4.68 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.68 из 5
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Total Uninstall - незаменимый инструмент для пользователей, которым приходится часто ставить и удалять различный софт. Программа анализирует устанавливаемые приложения, отслеживает все вносимые в системный реестр изменения, создаваемые файлы и папки, и в случае удаления ненужных программ, позволяет осуществить их корректную деинсталляцию, полностью очищая ПК от файлово-реестровых изменений.

Ключевые особенности:

  • Анализ установленных приложений и мониторинг файлово-реестровых изменений.
  • Корректная и полная деинсталляция программ.
  • Возможность создания резервных копий приложений для последующего восстановления.
  • Добавление установленных программ в группы с возможностью их редактирования.
  • Поиск приложений по ключевым словам.
  • Наличие подробной информации о каждой установленной программе.
  • Журнал событий и вносимых при инсталляции изменений.
  • Экспорт списка установленных программ в файл с возможностью вывода на печать.
  • Наличие модуля для очистки системы от мусора и многое другое.
Что нового в Total Uninstall 6.18.1?
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты Total Uninstall:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 19 632
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы
 Программа Total Uninstall отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Total Uninstall

tehnikpc про Total Uninstall 6.16.0 [16-02-2016]

Лучший деинсталлятор.
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Евгений про Total Uninstall 6.4.1 [18-06-2014]

да пробываллучший из лучших! только даннные дольше уходит время удолять единственный минус в проге а так все класс!!!
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Tanya про Total Uninstall 6.4.1 [04-05-2014]

Отличная программа!
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Владислав про Total Uninstall 6.4.0 [25-02-2014]

Поддерживаю (ерж. Я тоже считаю, что это лучший деинсталятор. Перепробовал много их, но у всех были проблемы с чисткой реестра от остатков. Те либо недочищали, либо напротив удаляли лишнего.
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(ерж про Total Uninstall 6.2.4 [05-03-2013]

О, это классная программа, на данный момент самый лучший деинсталлятор. Всем настоятельно рекомендую его устанавливать.
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