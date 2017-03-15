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4.68 из 5, всего оценок - 23 Рейтинг программы - 4.68 из 5

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5 Total Uninstall - незаменимый инструмент для пользователей, которым приходится часто ставить и удалять различный софт. Программа анализирует устанавливаемые приложения, отслеживает все вносимые в системный реестр изменения, создаваемые файлы и папки, и в случае удаления ненужных программ, позволяет осуществить их корректную деинсталляцию, полностью очищая ПК от файлово-реестровых изменений.



Ключевые особенности: Анализ установленных приложений и мониторинг файлово-реестровых изменений.

Корректная и полная деинсталляция программ.

Возможность создания резервных копий приложений для последующего восстановления.

Добавление установленных программ в группы с возможностью их редактирования.

Поиск приложений по ключевым словам.

Наличие подробной информации о каждой установленной программе.

Журнал событий и вносимых при инсталляции изменений.

Экспорт списка установленных программ в файл с возможностью вывода на печать.

Наличие модуля для очистки системы от мусора и многое другое. Что нового в Total Uninstall 6.18.1?

Различные улучшения и исправления