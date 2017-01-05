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4.42 из 5, всего оценок - 37 Рейтинг программы - 4.42 из 5

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5 Переводчик Speak & Translate - уникальное приложение для Android с автоматическим определением языка, которое превратит ваше мобильное устройство в синхронного голосового переводчика, позволяющего с легкостью общаться в любой стране, проводить деловые переговоры и пр. Голосовой переводчик автоматически распознает и переводит речь на один из 100 иностранных языков. Особенности приложения: Автоматическое распознавание языка.

Несколько режимов работы.

Перевод с помощью Google и Microsoft.

Общение без ограничений и без дополнительных тапов по экрану.

Текстовое отображение фраз диалога.

Виджеты для более оперативного и быстрого доступа к приложению.

Настройка качества записи.

Ручной режим определения языка для каждой фразы. Speak & Translate для iOS Что нового в Переводчик Speak & Translate 2.5.0.8 для Android?

Исправлено падение программы при переходе в Настройки.

Теперь мы сотрудничаем с сервисом Calldorado. В приложение добавлен новый функционал - CallerId. Теперь есть возможность идентифицировать номера, которые не входят в ваш список! Вы можете отключить эту функцию в любой момент через настройки приложения. Все дополнительные разрешения связаны с этим функционалом.