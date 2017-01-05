Программы для Android » Образование » Словари » Переводчик Speak & Translate 2.5.0.8 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
Переводчик Speak & Translate для Android

Переводчик Speak & Translate 2.5.0.8 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Переводчик Speak & Translate 2.5.0.8 для AndroidОписание   Скачать Переводчик Speak & Translate 2.5.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (9,36 Мб) Скриншоты Переводчик Speak & Translate 2.5.0.8 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Переводчик Speak & Translate 2.5.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Переводчик Speak & Translate 2.5.0.8 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.42 из 5, всего оценок - 37
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Переводчик Speak & Translate - уникальное приложение для Android с автоматическим определением языка, которое превратит ваше мобильное устройство в синхронного голосового переводчика, позволяющего с легкостью общаться в любой стране, проводить деловые переговоры и пр. Голосовой переводчик автоматически распознает и переводит речь на один из 100 иностранных языков.

Особенности приложения:

  • Автоматическое распознавание языка.
  • Несколько режимов работы.
  • Перевод с помощью Google и Microsoft.
  • Общение без ограничений и без дополнительных тапов по экрану.
  • Текстовое отображение фраз диалога.
  • Виджеты для более оперативного и быстрого доступа к приложению.
  • Настройка качества записи.
  • Ручной режим определения языка для каждой фразы.
Что нового в Переводчик Speak & Translate 2.5.0.8 для Android?
  • Исправлено падение программы при переходе в Настройки.
  • Теперь мы сотрудничаем с сервисом Calldorado. В приложение добавлен новый функционал - CallerId. Теперь есть возможность идентифицировать номера, которые не входят в ваш список! Вы можете отключить эту функцию в любой момент через настройки приложения. Все дополнительные разрешения связаны с этим функционалом.
Скриншоты Переводчик Speak & Translate:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 25 439
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСловари - Языки - Переводчики
 Программа Переводчик Speak & Translate отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Переводчик Speak & Translate

Вл888 про Speak and Translate 2.0.16 для Android [10-08-2013]

Бесплатная версия годна лишь для демонстрации. Продемонстрировала - нужно много терпения, чтобы дождаться перевода.
8 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

SofaScore

SimCity BuildIt

X-plore

Герои Стихий

Battery Doctor

BlaBlaCar

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

GPS status

MAPS.ME

Yahoo Погода

 
 