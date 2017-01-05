Переводчик Speak & Translate - уникальное приложение для Android с автоматическим определением языка, которое превратит ваше мобильное устройство в синхронного голосового переводчика, позволяющего с легкостью общаться в любой стране, проводить деловые переговоры и пр. Голосовой переводчик автоматически распознает и переводит речь на один из 100 иностранных языков.
Особенности приложения:
- Автоматическое распознавание языка.
- Несколько режимов работы.
- Перевод с помощью Google и Microsoft.
- Общение без ограничений и без дополнительных тапов по экрану.
- Текстовое отображение фраз диалога.
- Виджеты для более оперативного и быстрого доступа к приложению.
- Настройка качества записи.
- Ручной режим определения языка для каждой фразы.