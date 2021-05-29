Английский с LinguaLeo для Android
|Оценка:
|4.38/5 голосов - 21
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LinguaLeo LLC
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 18 099 | Статистика
|Размер:
|34,14 Мб
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Английский с Lingualeo — интерактивный курс обучения английскому языку с помощью Android-смартфона или планшета. Вы можете использовать для обучения любое свободное время: сидя в очереди, в общественном транспорте, в обеденный перерыв.
Английский с Lingualeo предлагает вам разнообразные виды тренировок, с помощью которых изучения английского языка проходит быстрее и удобнее. По мере изучения новых слов вы будете видеть свой прогресс, получая дополнительный стимул для учебы.
- Исправлено несколько ошибок.
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