Английский с LinguaLeo для Android

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Оценка: 4.38/5 голосов - 21
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 18 099 | Статистика
Размер:34,14 Мб
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Английский с Lingualeo — интерактивный курс обучения английскому языку с помощью Android-смартфона или планшета. Вы можете использовать для обучения любое свободное время: сидя в очереди, в общественном транспорте, в обеденный перерыв.

Английский с Lingualeo предлагает вам разнообразные виды тренировок, с помощью которых изучения английского языка проходит быстрее и удобнее. По мере изучения новых слов вы будете видеть свой прогресс, получая дополнительный стимул для учебы.

Что нового в Английский с LinguaLeo 3.3.19?
  • Исправлено несколько ошибок.
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