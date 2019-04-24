ReWord для Android

ReWord 1.18.1 для Android

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Описание ReWord 1.18.1 для AndroidОписание   Скачать ReWord 1.18.1 для AndroidСКАЧАТЬ (13,98 Мб) Скриншоты ReWord 1.18.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика ReWord 1.18.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о ReWord 1.18.1 для AndroidОтзывы (0)  
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ReWord - удобное приложение, которое позволяет с лёгкостью изучать новые слова каждый день, тратя при этом минимум своего драгоценного времени. У пользователя присутствует возможность возможность добавлять свои слова и категории, редактировать предложенные программой слова. Имеется ночной режим, поиск слов, качественная озвучка слов, доступная для каждой категории в отдельности и многое другое.

Основные возможности:

  • Тысячи английских слов и словосочетаний, разбитых по 50 категориям.
  • В качестве категории "Top 3000" используется авторитетный список "New General Service List", выучив который, вы гарантированно будете понимать 92% английских текстов общей тематики.
  • Качественная озвучка слов, доступная для каждой категории в отдельности.
  • Возможность добавлять свои собственные слова и категории слов.
  • Примеры употребления слов и умный алгоритм, основанный на кривой забывания Эббингауза.
  • Подробная статистика обучения за последнюю неделю, месяц, три месяца и год.
  • Оффлайн режим работы.
  • Ночная тема для комфортных занятий перед сном.
  • Современный и простой интерфейс с подсказками.
ReWord
ReWord
ReWord
ReWord
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки
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