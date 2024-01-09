Promova для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.15.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:228,25 Мб
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Promova - это ваш персональный тренер по английскому языку, разработанный для тех, кто стремится улучшить свои навыки в английском языке. Простота использования делает его идеальным выбором для всех уровней, от начинающих до продвинутых.

Основные возможности приложения Promova:

  • Индивидуальные уроки каждый день: Получайте персонализированные уроки согласно вашему уровню и потребностям, делая обучение более эффективным и увлекательным.
  • Более 40 категорий слов: Изучайте слова в контексте, выбирая из более чем 40 категорий, используя метод интервального повторения для более быстрого запоминания.
  • Тесты и прогресс: Пройдите тесты, набирайте очки и следите за своим ежедневным прогрессом, мотивируя себя на постоянное совершенствование.
  • И многое другое...
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