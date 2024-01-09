Promova для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.15.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Boosters
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|228,25 Мб
|СКАЧАТЬ
Promova - это ваш персональный тренер по английскому языку, разработанный для тех, кто стремится улучшить свои навыки в английском языке. Простота использования делает его идеальным выбором для всех уровней, от начинающих до продвинутых.
Основные возможности приложения Promova:
- Индивидуальные уроки каждый день: Получайте персонализированные уроки согласно вашему уровню и потребностям, делая обучение более эффективным и увлекательным.
- Более 40 категорий слов: Изучайте слова в контексте, выбирая из более чем 40 категорий, используя метод интервального повторения для более быстрого запоминания.
- Тесты и прогресс: Пройдите тесты, набирайте очки и следите за своим ежедневным прогрессом, мотивируя себя на постоянное совершенствование.
- И многое другое...
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