MassTube - бесплатная и простая в использовании программа для скачивания видео с YouTube с помощью одного клика. Достаточно в строку поиска вставить адрес понравившегося ролика и нажать поиск, после чего программа предоставит список форматов и разрешений, в которых можно быстро скачать данный клип.

Поддерживаются такие форматы, как FLV, MP4, WebM, 3GP, а также разрешения 240p, 360p, 480p, HD 720p, Full HD 1080p и Ultra HD 4096p. Программа совместима с наиболее популярными браузерами (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Apple Safari и пр.).