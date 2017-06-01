MassTube для Windows

MassTube 12.9.7.339

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Описание MassTube 12.9.7.339Описание   Скачать MassTube 12.9.7.339СКАЧАТЬ (21,61 Мб) Скриншоты MassTube 12.9.7.339Скриншоты (1)   Статистика MassTube 12.9.7.339Статистика   Отзывы о MassTube 12.9.7.339Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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MassTube - бесплатная и простая в использовании программа для скачивания видео с YouTube с помощью одного клика. Достаточно в строку поиска вставить адрес понравившегося ролика и нажать поиск, после чего программа предоставит список форматов и разрешений, в которых можно быстро скачать данный клип.

Поддерживаются такие форматы, как FLV, MP4, WebM, 3GP, а также разрешения 240p, 360p, 480p, HD 720p, Full HD 1080p и Ultra HD 4096p. Программа совместима с наиболее популярными браузерами (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Apple Safari и пр.).

Что нового в MassTube 12.9.7.339?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты MassTube:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 764
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе MassTube

AlexS про MassTube 12.8.5.299 [24-01-2015]

Пользуюсь несколько месяцев. Все просто и бесплатно
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